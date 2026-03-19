Na cerimônia do Oscar, as estrelas saem com presentes bastante surpreendentes.

A cada ano, a cerimônia do Oscar não se resume apenas à premiação de filmes. Nos bastidores, outra tradição chama a atenção. Os indicados recebem sacolas de presentes contendo itens às vezes surpreendentes, que misturam luxo, experiências exclusivas e vantagens inesperadas.

Uma tradição bem estabelecida em Hollywood.

Realizada no Dolby Theatre, a cerimônia do Oscar inclui há vários anos uma prática que se tornou essencial: a distribuição de sacolas de presentes aos indicados nas principais categorias. Essas sacolas, frequentemente chamadas de "sacolas de brindes", não são fornecidas diretamente pela Academia, mas por agências de marketing especializadas. Seu objetivo é claro: oferecer máxima visibilidade às marcas entre figuras de destaque. Para a cerimônia de 2026, o valor estimado dessas sacolas deve chegar a várias centenas de milhares de dólares.

Experiências de luxo… e vantagens inesperadas

Nessas caixas de presentes, as celebridades descobrem uma seleção particularmente diversificada de produtos e serviços. Entre os itens mais clássicos estão estadias em vilas luxuosas, retiros de bem-estar e artigos de luxo. Alguns presentes se destacam por sua natureza mais surpreendente. Este ano, diversos serviços relacionados à aparência física foram oferecidos, na forma de vouchers para serem usados em estabelecimentos especializados.

Em Beverly Hills, também é possível encontrar serviços odontológicos de alta qualidade, além de diversas experiências personalizadas criadas para aprimorar o conforto ou a imagem. Para além desses serviços, outros itens mais inusitados complementam as bolsas: acessórios sofisticados, produtos gourmet reinventados e gadgets tecnológicos.

Uma ferramenta de marketing estratégica

A inclusão de um produto nesses kits de presentes não é insignificante. As marcas precisam pagar uma taxa para ter a chance de aparecer nessas bolsas tão desejadas. O objetivo é obter visibilidade indireta: uma menção nas redes sociais ou uma aparição na mídia pode ser suficiente para gerar um impacto significativo.

Segundo Lash Farry, criador dessas caixas de presentes, a iniciativa também visa dar visibilidade a negócios independentes, marcas emergentes e empreendedoras. Esse projeto ilustra como grandes eventos culturais também estão se tornando plataformas comerciais, onde imagem e influência estão intimamente ligadas.

Entre fascínio e crítica

Embora esses presentes despertem curiosidade, também alimentam algumas críticas. Seu alto valor contrasta fortemente com a realidade econômica mais ampla, levantando questões sobre a imagem do setor.

Além disso, a disponibilidade de serviços relacionados à aparência física reacende regularmente o debate sobre os padrões impostos a atores e atrizes, particularmente no que diz respeito à imagem e ao envelhecimento. Alguns argumentam que esses serviços podem refletir uma pressão implícita para se conformar a normas estéticas rígidas, embora seu uso permaneça inteiramente opcional.

Uma vitrine das tendências do setor.

Além de sua aparência espetacular, essas sacolas de presentes oferecem um vislumbre das tendências que varrem os setores de entretenimento e luxo. Elas destacam a crescente importância de experiências personalizadas, bem-estar e produtos premium nas estratégias de comunicação.

Elas também refletem o papel em constante evolução das celebridades, que se tornaram intermediárias essenciais para a promoção de marcas junto a um público global. As sacolas de brindes do Oscar de 2026 ilustram uma faceta menos visível, porém emblemática, do evento: a de um ecossistema onde prestígio, marketing e influência convergem.

Entre artigos de luxo e serviços inesperados, essas caixas continuam a fascinar tanto quanto a suscitar questões, revelando os códigos e a dinâmica de uma indústria em constante evolução.