Uma série inspirada no caso Gisèle Pelicot, estrelada por Meryl Streep? O projeto já está dividindo opiniões.

O caso de estupro de Mazan chocou o mundo. Após levantar a voz, Gisèle Pelicot, que se tornou o rosto de toda uma luta e a própria personificação da resiliência, pegou na caneta para contar sua história em primeira pessoa. Com seu poderoso livro, "Et la joie de vivre" (E a Alegria de Viver), ela se vinga do horror e dá voz ao indizível. Paralelamente a esse importante evento cultural, uma série está sendo desenvolvida para adaptar para as telas essa história real de crime, que se tornou uma luta coletiva. No entanto, transformar uma tragédia doméstica em ficção é uma tarefa arriscada, mesmo com Meryl Streep no elenco.

Está em produção uma série sobre o caso Pélicot?

Muitas séries ousaram retratar casos extremamente graves na tela, esforçando-se para permanecer fiéis à realidade, por mais atroz que seja. Houve a minissérie "Sambre", que narra os estupros em série cometidos por Jean-Xavier de Lestrade sob a perspectiva das vítimas; a saga "Monster", que pinta um retrato arrepiante dos assassinos em série mais aterrorizantes da história; e a série "O Caso Laura Stern", que aborda o feminicídio com habilidade, evitando o sensacionalismo. Outro caso, que gerou considerável atenção da mídia e provocou indignação muito além das fronteiras da França, poderá em breve ser apresentado em catálogos de televisão.

Ainda nos lembramos dessa história horrível. A história de uma mulher, vítima de agressão sexual facilitada por drogas, que foi abusada, violentada e desumanizada por cerca de cinquenta homens, com o olhar cúmplice do próprio marido. A história de uma mãe, drogada sem o seu conhecimento e usada como escrava sexual por mais de dez anos. Também nos lembramos de uma mulher desafiadora e resiliente que se recusa a aceitar o silêncio de uma narrativa fechada e que deseja despertar consciências.

A voz de Gisèle Pelicot poderia encontrar eco nos lábios de Meryl Streep. Após publicar um livro cujo título reflete sua recuperação e seu estado de espírito após o julgamento, ela continua sua campanha de conscientização por meio do cinema. Segundo a revista francesa Marianne , ela concordou em permitir que a televisão americana adapte sua história e derrube as paredes do quarto conjugal, cenário de seu calvário. "Para que a vergonha recaia sobre os agressores."

Meryl Streep, mencionada pelo papel de Gisèle Pelicot.

A atriz Meryl Streep, vencedora de três Oscars, é cotada para interpretar Gisèle Pelicot neste filme, que ainda está em fase inicial de desenvolvimento. A atriz, que interpretou a implacável Miranda Priestly em "O Diabo Veste Prada" e estrelou o musical "Mamma Mia!", poderia exibir um corte de cabelo curto e óculos escuros, dois detalhes físicos que se tornaram símbolos feministas, juntamente com o punho erguido.

A atriz, um prodígio de Hollywood aclamado como uma lenda viva, parece ter a estatura necessária para interpretar esse papel tão delicado e fazer-lhe justiça. Meryl Streep é uma espécie de "aposta certa" no cinema. Ela incorpora cada uma de suas personagens de forma tão completa que perturba o público. Da intransigente Margaret Thatcher à editora-chefe desdenhosa e à tenaz operária de fábrica, Meryl Streep é uma atriz camaleônica. Aliás, por acaso ou não, ela é apenas três anos mais nova que Gisèle Pelicot. No entanto, esta série ainda está em fase de negociação.

Adaptar o terror para o cinema: um projeto que gera debates.

Mesmo com uma figura de confiança como Meryl Streep por trás da produção, esta série, que alimenta todo tipo de teorias, é recebida com desconfiança. Alguns já a consideram uma obra de serviço público, que lança luz sobre os piores aspectos da natureza humana e serve como um grito de guerra na luta contra a violência contra a mulher. Outros, mais céticos, protestam e temem que toda essa história se reduza a uma obra de ficção malfeita, ou até mesmo a uma jogada publicitária.

Apesar de inúmeros depoimentos, declarações públicas regulares e um livro "renascentista" que documenta essas atrocidades por dentro, muitos temem erros e um circo midiático. No X (antigo Twitter), as opiniões estão à solta, inclusive em círculos políticos. A ex-ministra Ségolène Royal não poupou palavras, usando o adjetivo "horror" para descrever este projeto, que ela considera mais inadequado do que benéfico.

O risco de voyeurismo, questionamentos sobre as intenções dos cineastas... por ora, esta série sobre o caso Pelicot é apenas uma semente. Contudo, suscita questões para o público em geral. Resta apenas esperar que a mulher mais diretamente envolvida tenha alguma participação neste projeto, que certamente retratará o indescritível.