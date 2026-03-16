Oscar 2026: Essas atrizes marcaram a noite ao vencerem os prêmios femininos.

Cultura
Léa Michel
Capture d’écran vidéo YouTube « Jessie Buckley Best Actress Press Room Speech | 98th Oscars (2026) »

Jessie Buckley, Amy Madigan e Autumn Durald Arkapaw marcaram presença no Oscar de 2026 ao conquistarem os principais prêmios femininos e, com isso, representarem um verdadeiro ponto de virada para a representação das mulheres em Hollywood.

Jessie Buckley, a rainha da noite com Hamnet

A atriz e cantora irlandesa Jessie Buckley ganhou o Oscar de Melhor Atriz por sua atuação em "Hamnet", tornando-se a primeira mulher irlandesa a vencer nesta categoria. Sua interpretação intensa e sensível de uma personagem complexa permitiu que ela triunfasse sobre Emma Stone, Kate Hudson, Rose Byrne e Renate Reinsve. Essa vitória confirmou seu status como uma grande atriz, capaz de transitar entre filmes independentes e ambiciosas produções de estúdio.

Amy Madigan, a força silenciosa dos papéis secundários

Na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante, a atriz e musicista americana Amy Madigan levou o Oscar por sua atuação em "Weapons". Aos 75 anos, ela personifica uma figura fundamental no filme, trazendo profundidade, seriedade e humanidade à sua personagem. Sua vitória, à frente de Elle Fanning, Inga Ibsdotter Lilleaas, Wunmi Mosaku e Teyana Taylor, ressalta a importância de papéis femininos maduros, muitas vezes subestimados em Hollywood.

Autumn Durald Arkapaw, uma vitória histórica por trás das câmeras

Ela não é atriz, mas fez história atrás das câmeras: a diretora de fotografia americana Autumn Durald Arkapaw ganhou o Oscar de Melhor Fotografia por "Pecadores". Ela se tornou a primeira mulher, e também a primeira diretora de fotografia negra, a ganhar este prêmio. Seu trabalho visual neste filme de ação e terror, elogiado por seus contrastes, iluminação ousada e senso de composição, abriu caminho para uma nova geração de diretoras de fotografia em um campo há muito dominado por homens.

Entre a vitória de Jessie Buckley no Oscar, o triunfo de Amy Madigan e a atuação histórica de Autumn Durald Arkapaw, a cerimônia do Oscar de 2026 celebrou o talento feminino tanto na frente quanto atrás das câmeras. Essas vitórias transmitem uma mensagem poderosa: as mulheres não se contentam mais em simplesmente existir dentro das narrativas; elas as personificam, as carregam e as moldam.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
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