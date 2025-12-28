Search here...

Brigitte Bardot faleceu aos 91 anos: beleza e rebeldia até o fim.

Cultura
Julia P.
Capture écran - Documentaire "Portrait intime d'une star"

Brigitte Bardot, a icônica atriz francesa e fervorosa ativista dos direitos dos animais, faleceu em 28 de dezembro de 2025, aos 91 anos, em sua casa em Saint-Tropez. Ícone de beleza, ela deixa um legado complexo, ao mesmo tempo admirado e controverso.

Uma estrela que se tornou uma lenda.

Bardot, que alcançou a fama com " E Deus Criou a Mulher " em 1956, rapidamente se tornou a personificação de um novo tipo de liberdade feminina. Nas telas e na vida, ela rejeitou normas e desafiou os códigos da feminilidade. Musa, atriz, cantora, ela se tornou um fenômeno global e um símbolo para toda uma geração.

Um feminismo ambivalente

Brigitte Bardot nunca reivindicou o título de "feminista". Ela até se distanciou dele em alguns momentos, criticando certos movimentos contemporâneos. No entanto, por meio de sua independência, sua recusa em se submeter aos ditames patriarcais, sua carreira escolhida livremente e sua capacidade de se afirmar em um mundo dominado por homens, ela personificou, à sua maneira, uma forma de feminismo instintivo. Ela abriu um espaço de liberdade para as mulheres, enquanto, sem saber, carregava o peso de uma imagem moldada pelo olhar masculino.

Uma mulher em crise

Em 1973, aos 39 anos, ela abandonou definitivamente a indústria cinematográfica para se dedicar aos direitos dos animais. Criou a Fundação Brigitte Bardot , uma das mais influentes da Europa nessa área. Embora seu comprometimento tenha sido elogiado, suas declarações públicas também atraíram críticas.

Um corpo sob os holofotes da mídia, uma luta pessoal.

Objeto de fascínio, Brigitte Bardot, conhecida como "BB", foi frequentemente reduzida à sua aparência. Por trás do ícone, no entanto, havia uma mulher em conflito consigo mesma, que falou diversas vezes sobre suas vulnerabilidades, seu sofrimento e sua necessidade de se isolar.

Sou Julia, uma jornalista apaixonada por descobrir e compartilhar histórias cativantes. Com um estilo de escrita criativo e um olhar atento, busco dar vida a uma ampla gama de tópicos, desde tendências atuais e questões sociais até delícias culinárias e segredos de beleza.
