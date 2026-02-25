3ª temporada de "Wednesday": Um ator frequente nos filmes de Tim Burton se junta à série.

Recém-saída de Hawkins e seus Demogorgons, Winona Ryder está se instalando na Academia Nevermore. O anúncio oficial feito pela Netflix em 23 de fevereiro de 2026 confirma sua participação especial em vários episódios da terceira temporada de "Wednesday", marcando mais uma colaboração com Tim Burton e um reencontro com Jenna Ortega, sua colega de elenco em "Beetlejuice".

Figura constante no universo de Burton

Winona Ryder não é estranha ao mundo fantástico e macabro do diretor americano Tim Burton. A colaboração entre eles remonta a "Beetlejuice" (1988), onde ela interpretou a rebelde Lydia Deetz, papel que reprisou na sequência de 2024. Eles também trabalharam juntos em "Edward Mãos de Tesoura" (1990) e "Frankenweenie" (2012).

O próprio Tim Burton disse estar "encantado" com o reencontro: "Ela se encaixa perfeitamente neste universo. Ela é uma amiga muito querida." Os produtores executivos Alfred Gough e Miles Millar também elogiaram a "rainha indiscutível dos personagens forasteiros", destacando sua contribuição inestimável para Nevermore.

Tabitha: Um Novo Mistério em Nevermore

Winona Ryder interpretará Tabitha, uma nova personagem que não pertence aos quadrinhos originais da "Família Addams" nem às temporadas anteriores. Seu papel exato permanece um mistério, mas ela se junta a um elenco de novos membros: Eva Green (Ofélia, irmã de Mortícia), Chris Sarandon (Baltazar), Noah Taylor (Ciro), Kennedy Moyer (Margarida) e Oscar Morgan (Atticus).

As filmagens começaram em Dublin, prometendo "novos alunos, novos professores e segredos da Família Addams em ruínas". Esta terceira temporada, prevista para 2027, sucede a segunda, que foi ao ar em agosto de 2025 e contou com Lady Gaga e Christopher Lloyd.

Uma ponte entre dois mundos

O momento é perfeito: poucos meses após o fim de "Stranger Things", Winona Ryder passa de uma série de terror dos anos 80 para uma série adolescente gótica da era vitoriana. Ela se reúne com Jenna Ortega, que interpretou sua filha Astrid em "Beetlejuice", completando assim um ciclo virtuoso de colaborações artísticas.

Com a entrada de Winona Ryder em Nevermore, a terceira temporada de "Wednesday" promete ser um grande evento, combinando a herança burtoniana com um elenco de prestígio. Essa adição solidifica o universo expandido de Tim Burton na Netflix e oferece aos fãs um crossover inesperado entre os monstros de Hawkins e as excentricidades da Família Addams. Teremos que esperar até 2027 para descobrir Tabitha e os novos mistérios da academia...