Para combater odores desagradáveis em casa, um internauta recomenda uma solução natural.

Às vezes, um odor persistente permanece na cozinha, perto dos sapatos ou ao redor da lixeira… e se recusa a desaparecer. Nas redes sociais, dicas simples para esses tipos de incômodos cotidianos estão bombando. A mais recente: a criadora de conteúdo @mounah___ compartilhou uma solução natural, econômica e incrivelmente fácil para experimentar em casa.

Bicarbonato de sódio, o herói desconhecido da despensa.

O truque se baseia em um ingrediente que muitas casas já têm: bicarbonato de sódio. Conhecido por suas propriedades absorventes, ele é frequentemente usado para ajudar a neutralizar odores persistentes em casa. Ao contrário dos aromatizadores de ambiente, que mascaram os cheiros temporariamente, o bicarbonato de sódio age aprisionando as moléculas responsáveis pelos maus odores. Em resumo: ele não disfarça o cheiro, mas ajuda a purificar o ar.

@mounah___ Minhas dicas para uma casa limpa, fresca e relaxante… como em um hotel 🤍✨ Inscreva-se se você gosta desse tipo de conteúdo. ♬ Wayne X Panamá - Wayne Flenory

Como usar este método em casa

Nada poderia ser mais simples. Tudo o que você precisa fazer é:

Despeje algumas colheres de sopa de bicarbonato de sódio em uma tigela pequena ou ramequim;

Coloque o recipiente na área indicada;

Deixe agir por várias horas ou durante a noite.

Essa técnica pode ser usada em diferentes cômodos, dependendo das suas necessidades.

Os lugares onde isso pode fazer a diferença

O bicarbonato de sódio é particularmente apreciado em áreas onde os odores tendem a persistir:

na geladeira;

perto dos sapatos;

nos armários;

perto da cama de um animal;

no fundo da lixeira;

no banheiro;

em um quarto mal ventilado.

É uma solução prática para espaços fechados ou cantos que às vezes carecem de frescor.

Uma alternativa natural aos ambientadores convencionais.

Muitas pessoas hoje em dia procuram limitar o uso de sprays perfumados, velas ou difusores com fragrâncias fortes. Esta dica é interessante justamente por sua simplicidade. Se você gosta de ambientes perfumados, pode adicionar algumas gotas de óleo essencial próprio para uso doméstico ao bicarbonato de sódio, colocando-o próximo a ele (não diretamente no pó). Isso cria uma atmosfera mais suave e sutil. O objetivo não é saturar o ar, mas sim restaurar uma sensação de limpeza e frescor.

Por que as redes sociais adoram esse método?

A popularidade dessa dica na internet não é por acaso. Ela atende a vários requisitos muito desejáveis:

Custa muito pouco;

Requer pouco esforço;

Adapta-se a vários ambientes;

Ela usa um produto comum;

Dá a impressão de uma casa limpa rapidamente.

Em um dia a dia frequentemente agitado, soluções eficientes e descomplicadas são naturalmente populares.

A moral da história é que essa tendência nos lembra que nem sempre precisamos de uma infinidade de produtos sofisticados para melhorar nossa casa. Às vezes, as soluções mais simples são as mais eficazes. O bicarbonato de sódio, por exemplo, se mostra um aliado inteligente para criar um ambiente mais agradável em casa, sem frescuras ou gastos desnecessários. É uma dica simples e acessível, fácil de adotar e que pode facilmente se tornar um hábito doméstico.