Essas plantas repelentes podem afastar os mosquitos naturalmente durante o verão.

Com a chegada do clima mais quente, os mosquitos costumam aparecer. A boa notícia é que existem soluções naturais para tornar seu pátio, varanda ou jardim mais agradáveis. Certas plantas, tão belas quanto perfumadas, ajudam a manter esses visitantes indesejados afastados, além de embelezar seus espaços externos.

Plantas que te fazem perder o olfato

Ao contrário dos inseticidas, as plantas repelentes não matam os mosquitos. Elas liberam óleos essenciais cujos aromas interferem no olfato dos mosquitos, dificultando a detecção de humanos. Como resultado, os mosquitos geralmente preferem ficar longe. Sua eficácia varia de acordo com a temperatura, a umidade e a localização. Elas não oferecem proteção completa, mas geralmente criam uma barreira olfativa útil ao redor das áreas habitadas.

As estrelas do jardim livre de mosquitos

O capim-limão continua sendo a escolha ideal. Seu aroma cítrico, muito apreciado pelos entusiastas da jardinagem, é bem menos atraente para os mosquitos. Seja em vaso ou plantado diretamente no solo, ele prospera em pleno sol e requer rega moderada. Colocado perto de portas ou janelas, ele realmente se destaca.

A lavanda é outra opção confiável. Suas flores roxas exalam uma fragrância agradável para você, mas bem menos para os insetos. De baixa manutenção e resistente à seca, ela também adiciona um toque mediterrâneo encantador aos seus espaços externos.

Os gerânios perfumados, ao contrário dos gerânios comuns, também merecem destaque. Quando suas folhas são amassadas, liberam um forte aroma cítrico que é particularmente eficaz para repelir mosquitos. Como bônus adicional, suas flores coloridas alegram facilmente uma varanda ou um pátio.

aromáticos redundantes

Por que não unir negócios e prazer?

O manjericão é uma das plantas mais interessantes. Além de dar sabor às suas receitas de verão, suas folhas exalam um aroma que os mosquitos detestam, especialmente as variedades com cheiro de limão.

A erva-cidreira também é uma excelente opção graças ao seu aroma fresco que lembra o capim-limão.

Já a hortelã-pimenta, seu aroma de mentol ajuda a repelir mosquitos, além de adicionar frescor às suas bebidas e sobremesas.

O alecrim e o tomilho-limão complementam perfeitamente esta seleção. Resistentes, fáceis de cultivar e com pouca necessidade de água, oferecem qualidades culinárias e um efeito repelente natural.

Flores que combinam beleza e eficácia.

Algumas plantas ornamentais também podem participar dessa estratégia natural.

As calêndulas, os cravos-de-defunto e as capuchinhas exalam fragrâncias que incomodam muitos insetos, incluindo mosquitos. Elas também dão cor aos canteiros e vasos de flores.

A tanchagem é conhecida por sua ação contra diversos insetos, mas requer mais precauções em seu uso devido à sua composição.

A localização certa faz toda a diferença.

Para aproveitar ao máximo suas propriedades, coloque essas plantas perto dos locais onde você passa mais tempo: pátio, móveis de jardim, varanda, peitoris de janelas ou porta de entrada. O ideal é combinar várias espécies em vez de usar apenas uma. Uma combinação de capim-limão, lavanda, manjericão, gerânio perfumado e hortelã-pimenta cria uma barreira aromática mais eficaz.

Em conclusão, é importante lembrar que, embora essas plantas possam ser uma ajuda valiosa, elas não substituem bons hábitos de jardinagem . Em particular, lembre-se de eliminar a água parada em pratinhos, calhas ou recipientes deixados ao ar livre, pois esses são locais ideais para a reprodução de mosquitos. Combinando algumas plantas bem escolhidas com essas ações simples, você poderá desfrutar de um espaço externo mais acolhedor, colorido e naturalmente mais confortável durante todo o verão.