Essas plantas repelentes podem afastar os mosquitos naturalmente durante o verão.

Com a chegada do clima mais quente, os mosquitos costumam aparecer. A boa notícia é que existem soluções naturais para tornar seu pátio, varanda ou jardim mais agradáveis. Certas plantas, tão belas quanto perfumadas, ajudam a manter esses visitantes indesejados afastados, além de embelezar seus espaços externos.
Plantas que te fazem perder o olfato
Ao contrário dos inseticidas, as plantas repelentes não matam os mosquitos. Elas liberam óleos essenciais cujos aromas interferem no olfato dos mosquitos, dificultando a detecção de humanos. Como resultado, os mosquitos geralmente preferem ficar longe. Sua eficácia varia de acordo com a temperatura, a umidade e a localização. Elas não oferecem proteção completa, mas geralmente criam uma barreira olfativa útil ao redor das áreas habitadas.
As estrelas do jardim livre de mosquitos
- O capim-limão continua sendo a escolha ideal. Seu aroma cítrico, muito apreciado pelos entusiastas da jardinagem, é bem menos atraente para os mosquitos. Seja em vaso ou plantado diretamente no solo, ele prospera em pleno sol e requer rega moderada. Colocado perto de portas ou janelas, ele realmente se destaca.
- A lavanda é outra opção confiável. Suas flores roxas exalam uma fragrância agradável para você, mas bem menos para os insetos. De baixa manutenção e resistente à seca, ela também adiciona um toque mediterrâneo encantador aos seus espaços externos.
- Os gerânios perfumados, ao contrário dos gerânios comuns, também merecem destaque. Quando suas folhas são amassadas, liberam um forte aroma cítrico que é particularmente eficaz para repelir mosquitos. Como bônus adicional, suas flores coloridas alegram facilmente uma varanda ou um pátio.
aromáticos redundantes
Por que não unir negócios e prazer?
- O manjericão é uma das plantas mais interessantes. Além de dar sabor às suas receitas de verão, suas folhas exalam um aroma que os mosquitos detestam, especialmente as variedades com cheiro de limão.
- A erva-cidreira também é uma excelente opção graças ao seu aroma fresco que lembra o capim-limão.
- Já a hortelã-pimenta, seu aroma de mentol ajuda a repelir mosquitos, além de adicionar frescor às suas bebidas e sobremesas.
- O alecrim e o tomilho-limão complementam perfeitamente esta seleção. Resistentes, fáceis de cultivar e com pouca necessidade de água, oferecem qualidades culinárias e um efeito repelente natural.
Flores que combinam beleza e eficácia.
Algumas plantas ornamentais também podem participar dessa estratégia natural.
- As calêndulas, os cravos-de-defunto e as capuchinhas exalam fragrâncias que incomodam muitos insetos, incluindo mosquitos. Elas também dão cor aos canteiros e vasos de flores.
- A tanchagem é conhecida por sua ação contra diversos insetos, mas requer mais precauções em seu uso devido à sua composição.
A localização certa faz toda a diferença.
Para aproveitar ao máximo suas propriedades, coloque essas plantas perto dos locais onde você passa mais tempo: pátio, móveis de jardim, varanda, peitoris de janelas ou porta de entrada. O ideal é combinar várias espécies em vez de usar apenas uma. Uma combinação de capim-limão, lavanda, manjericão, gerânio perfumado e hortelã-pimenta cria uma barreira aromática mais eficaz.
Em conclusão, é importante lembrar que, embora essas plantas possam ser uma ajuda valiosa, elas não substituem bons hábitos de jardinagem . Em particular, lembre-se de eliminar a água parada em pratinhos, calhas ou recipientes deixados ao ar livre, pois esses são locais ideais para a reprodução de mosquitos. Combinando algumas plantas bem escolhidas com essas ações simples, você poderá desfrutar de um espaço externo mais acolhedor, colorido e naturalmente mais confortável durante todo o verão.