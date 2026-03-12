Segundo um estudo, mais da metade dos oceanos estão mudando de cor e ficando mais verdes.

A Terra sempre foi apelidada de "planeta azul" devido à vasta extensão de oceanos que cobrem sua superfície. No entanto, observações científicas recentes mostram que essa cor icônica pode estar mudando gradualmente. De acordo com diversos estudos baseados em dados de satélite, grande parte dos oceanos do mundo já começou a mudar de tonalidade nas últimas décadas, tornando-se ligeiramente mais esverdeada.

Observações feitas ao longo de mais de vinte anos

O fenômeno foi identificado por meio da análise de imagens de satélite coletadas ao longo de um período de aproximadamente vinte anos. Esses dados permitiram que pesquisadores estudassem as variações na cor do oceano em escala global. Um estudo publicado na revista científica Nature indica que mais de 56% dos oceanos sofreram uma mudança de cor mensurável durante esse período. Os pesquisadores observaram que algumas áreas oceânicas ficaram mais verdes.

Essas mudanças são frequentemente difíceis de perceber a olho nu, mas sensores de satélite conseguem detectar pequenas variações na forma como a luz é refletida pela água. Os cientistas consideram essas mudanças um importante indicador das transformações que afetam os ecossistemas marinhos.

O papel do fitoplâncton nessa mudança de cor.

Uma das principais explicações apresentadas pelos pesquisadores diz respeito ao fitoplâncton, um grupo de microrganismos marinhos capazes de realizar fotossíntese. Esses organismos contêm, entre outras coisas, clorofila, um pigmento que absorve certos comprimentos de onda da luz e pode dar à água uma tonalidade mais esverdeada.

Quando a concentração de fitoplâncton aumenta em certas áreas oceânicas, a cor da água pode mudar ligeiramente. O fitoplâncton desempenha um papel vital na manutenção do equilíbrio dos oceanos. Ele forma a base de muitas cadeias alimentares marinhas e também participa da absorção de dióxido de carbono da atmosfera.

Um fenômeno possivelmente ligado às mudanças climáticas.

Os cientistas acreditam que essas variações de cor podem estar ligadas a mudanças ambientais que afetam os oceanos. O aumento da temperatura da água, as alterações na circulação oceânica e as mudanças na disponibilidade de nutrientes podem influenciar a distribuição do fitoplâncton.

As mudanças climáticas podem, portanto, promover indiretamente a proliferação de certos microrganismos marinhos em algumas regiões. No entanto, os pesquisadores permanecem cautelosos: embora as observações mostrem claramente uma mudança na coloração em muitas áreas oceânicas, são necessárias mais pesquisas para compreender completamente os mecanismos envolvidos.

Possíveis consequências para os ecossistemas marinhos

Essas mudanças podem afetar o equilíbrio dos ecossistemas oceânicos. Como o fitoplâncton forma a base de muitas cadeias alimentares, qualquer alteração em sua distribuição pode influenciar as espécies que dependem dele. Algumas populações de peixes ou organismos marinhos podem, portanto, prosperar em certas áreas, enquanto outras podem declinar.

Além disso, o fitoplâncton também desempenha um papel em certos processos atmosféricos, principalmente pela liberação de compostos que contribuem para a formação de nuvens. Essas interações complexas entre oceanos, clima e biosfera são atualmente objeto de muitas pesquisas científicas. Observações por satélite mostram que a cor dos oceanos não é estática. Nas últimas duas décadas, mais da metade dos oceanos sofreu uma mudança mensurável, com uma tendência a se tornarem ligeiramente mais verdes.

Em última análise, embora essas variações possam por vezes ser imperceptíveis ao olho humano, elas constituem um importante sinal das transformações em curso nos ecossistemas marinhos. Para os cientistas, o monitoramento dessas mudanças pode ajudar a compreender melhor o impacto do clima no equilíbrio dos oceanos.