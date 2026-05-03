Vida na fazenda: este criador de conteúdo está mudando a percepção do cotidiano da agricultura.

Na região de Gers, Zoé (@zoe.la.gersoise) está conscientizando as pessoas. Diretora de arte em design gráfico, ela também é esposa de Ludovic, um agricultor. E, nos últimos meses, seus vídeos no TikTok sobre a vida na fazenda têm viralizado por toda a França.

"Esposa de fazendeiro e bon vivant"

É assim que Zoé se apresenta em sua conta do TikTok, @zoe.la.gersoise. Originária do leste da França, ela chegou à Occitânia aos 9 anos, foi estudar nos Estados Unidos e depois retornou à região de Gers, onde seu companheiro assumiu a fazenda da família entre Samatan e Gimont. Atualmente, ela é diretora de arte em design gráfico e reside em Toulouse. Longe do estereótipo da esposa do fazendeiro "que fica em casa", ela documenta o cotidiano da família com uma perspectiva peculiar e irônica.

Em apenas três meses, suas dezenas de publicações acumularam 15 milhões de visualizações, quase 16 mil seguidores e 837 mil curtidas. Entre as publicações mais vistas está um vídeo em que ela aparece de vestido de noite porque "seu namorado diz: 'Vamos lá fora?'" — referindo-se ao campo. Só o vídeo já ultrapassou 800 mil visualizações. O segredo? Humor acessível, situações com as quais o público se identifica e a capacidade de transformar o cotidiano da vida no campo em algo universal.

"Quebrando estereótipos sobre agricultores"

"Meu objetivo é desmistificar os preconceitos em torno da vida dos agricultores e mostrar o quão enriquecedora pode ser sua rotina diária", explica Zoé. Ela aborda a carga de trabalho pesada dos pecuaristas — obrigados a trabalhar nos fins de semana e em todos os tipos de clima — mas também as vantagens "pouco conhecidas": a conexão com a natureza e o fato de que nenhum dia é igual ao outro. Ela recebe "muitas mensagens de agradecimento" e observa que "muitos agricultores se veem" em seus vídeos e a apoiam.

Uma dupla muito unida em frente às câmeras.

Inspirada pelo seu parceiro Ludovic, que gere a quinta da família, Zoé (@zoe.la.gersoise) publica vídeos diariamente, muitas vezes mostrando as suas aventuras partilhadas. A dupla funciona muito bem em conjunto: ele tem raízes profundas na agricultura; ela é designer gráfica com uma perspetiva de fora, sempre atenta ao "absurdo" ou ao detalhe comovente. Mãe de duas filhas pequenas, concilia a vida familiar com a sua paixão pela criação de conteúdo.

Em última análise, Zoé quer direcionar seu perfil para um conteúdo "mais técnico", destacando o trabalho de pecuaristas ou produtores de grãos, e evoluir para "o perfil de um jovem casal de agricultores". Este projeto corresponde a uma demanda real: seu público quer ver mais, entender mais e continuar se vendo refletido nesse cotidiano que lhe foi pouco retratado até agora.

Um setor cada vez mais conectado

O setor agrícola tem uma presença cada vez mais forte nas redes sociais: em 2024, 79% dos agricultores possuíam pelo menos uma conta ativa, segundo um estudo da ADquation. E apesar dos inúmeros desafios que o setor enfrenta, 92% dos franceses afirmam ter uma imagem positiva dos agricultores — uma valorização crescente que explica, em parte, o sucesso de perfis agrícolas nas redes sociais, como o de Zoé (@zoe.la.gersoise).

Essa representação "encenada", no entanto, não é universalmente aceita. Alguns a denunciam como uma visão idealizada da profissão, reduzida a imagens polidas de nasceres do sol sobre os campos, vida conjugal pacífica e um forte vínculo com os animais. Essa representação é considerada enganosa, pois obscurece as dificuldades físicas, o desgaste mental, a insegurança econômica e o sofrimento psicológico vivenciados por uma parcela da comunidade agrícola. Outros também apontam para a representação romantizada da pecuária, onde cenas de ternura com vacas e cabras mascaram a realidade produtiva: animais explorados e enviados para o matadouro. Por trás da narrativa bucólica, as redes sociais se tornam, assim, a arena para um debate sobre quais aspectos da profissão escolhemos — ou não — mostrar.

Resumindo, Zoé (@zoe.la.gersoise) não pretende revolucionar a agricultura. Com humor, sem condescendência ou "romance excessivo", ela simplesmente revela uma realidade que muitos desconheciam. E, claramente, 15 milhões de pessoas concordam.