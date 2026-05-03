Vida na fazenda: este criador de conteúdo está mudando a percepção do cotidiano da agricultura.

Verde
Fabienne Ba.
@zoe.la.gersoise / TikTok

Na região de Gers, Zoé (@zoe.la.gersoise) está conscientizando as pessoas. Diretora de arte em design gráfico, ela também é esposa de Ludovic, um agricultor. E, nos últimos meses, seus vídeos no TikTok sobre a vida na fazenda têm viralizado por toda a França.

"Esposa de fazendeiro e bon vivant"

É assim que Zoé se apresenta em sua conta do TikTok, @zoe.la.gersoise. Originária do leste da França, ela chegou à Occitânia aos 9 anos, foi estudar nos Estados Unidos e depois retornou à região de Gers, onde seu companheiro assumiu a fazenda da família entre Samatan e Gimont. Atualmente, ela é diretora de arte em design gráfico e reside em Toulouse. Longe do estereótipo da esposa do fazendeiro "que fica em casa", ela documenta o cotidiano da família com uma perspectiva peculiar e irônica.

Em apenas três meses, suas dezenas de publicações acumularam 15 milhões de visualizações, quase 16 mil seguidores e 837 mil curtidas. Entre as publicações mais vistas está um vídeo em que ela aparece de vestido de noite porque "seu namorado diz: 'Vamos lá fora?'" — referindo-se ao campo. Só o vídeo já ultrapassou 800 mil visualizações. O segredo? Humor acessível, situações com as quais o público se identifica e a capacidade de transformar o cotidiano da vida no campo em algo universal.

@zoe.la.gersoise 🐮👀 #farmer #couple #agri #fyp #foryou ♬ angeleyes - Jaquavious

"Quebrando estereótipos sobre agricultores"

"Meu objetivo é desmistificar os preconceitos em torno da vida dos agricultores e mostrar o quão enriquecedora pode ser sua rotina diária", explica Zoé. Ela aborda a carga de trabalho pesada dos pecuaristas — obrigados a trabalhar nos fins de semana e em todos os tipos de clima — mas também as vantagens "pouco conhecidas": a conexão com a natureza e o fato de que nenhum dia é igual ao outro. Ela recebe "muitas mensagens de agradecimento" e observa que "muitos agricultores se veem" em seus vídeos e a apoiam.

Uma dupla muito unida em frente às câmeras.

Inspirada pelo seu parceiro Ludovic, que gere a quinta da família, Zoé (@zoe.la.gersoise) publica vídeos diariamente, muitas vezes mostrando as suas aventuras partilhadas. A dupla funciona muito bem em conjunto: ele tem raízes profundas na agricultura; ela é designer gráfica com uma perspetiva de fora, sempre atenta ao "absurdo" ou ao detalhe comovente. Mãe de duas filhas pequenas, concilia a vida familiar com a sua paixão pela criação de conteúdo.

Em última análise, Zoé quer direcionar seu perfil para um conteúdo "mais técnico", destacando o trabalho de pecuaristas ou produtores de grãos, e evoluir para "o perfil de um jovem casal de agricultores". Este projeto corresponde a uma demanda real: seu público quer ver mais, entender mais e continuar se vendo refletido nesse cotidiano que lhe foi pouco retratado até agora.

@zoe.la.gersoise "Me leve para um passeio" 🎶🥳 #fazendeiro #agricultura #fyp #trator #foryoupage @NAKAMURA ♬ som original - Swup

Um setor cada vez mais conectado

O setor agrícola tem uma presença cada vez mais forte nas redes sociais: em 2024, 79% dos agricultores possuíam pelo menos uma conta ativa, segundo um estudo da ADquation. E apesar dos inúmeros desafios que o setor enfrenta, 92% dos franceses afirmam ter uma imagem positiva dos agricultores — uma valorização crescente que explica, em parte, o sucesso de perfis agrícolas nas redes sociais, como o de Zoé (@zoe.la.gersoise).

Essa representação "encenada", no entanto, não é universalmente aceita. Alguns a denunciam como uma visão idealizada da profissão, reduzida a imagens polidas de nasceres do sol sobre os campos, vida conjugal pacífica e um forte vínculo com os animais. Essa representação é considerada enganosa, pois obscurece as dificuldades físicas, o desgaste mental, a insegurança econômica e o sofrimento psicológico vivenciados por uma parcela da comunidade agrícola. Outros também apontam para a representação romantizada da pecuária, onde cenas de ternura com vacas e cabras mascaram a realidade produtiva: animais explorados e enviados para o matadouro. Por trás da narrativa bucólica, as redes sociais se tornam, assim, a arena para um debate sobre quais aspectos da profissão escolhemos — ou não — mostrar.

Resumindo, Zoé (@zoe.la.gersoise) não pretende revolucionar a agricultura. Com humor, sem condescendência ou "romance excessivo", ela simplesmente revela uma realidade que muitos desconheciam. E, claramente, 15 milhões de pessoas concordam.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
Article précédent
Por que o céu ficou vermelho na Austrália: imagens espetaculares intrigam internautas

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Por que o céu ficou vermelho na Austrália: imagens espetaculares intrigam internautas

Um céu vermelho intenso, quase surreal, capturou recentemente a atenção de todos na Austrália. As imagens, amplamente compartilhadas...

Segundo um estudo, mais da metade dos oceanos estão mudando de cor e ficando mais verdes.

A Terra sempre foi apelidada de "planeta azul" devido à vasta extensão de oceanos que cobrem sua superfície....

Essa enorme bola de fogo vista no céu europeu é tão intrigante quanto impressionante.

Vários europeus testemunharam recentemente um fenômeno espetacular no céu noturno. Um brilho intenso riscando a atmosfera foi observado...

Por que essas estátuas estão "vomitando" no coração de Londres e se tornando virais na internet?

Em Londres, uma fonte incomum atraiu muita atenção recentemente: estátuas parecem estar "vomitando" água amarronzada. Embora a imagem...

"Incrível": Ele caminha sobre o Mar Báltico congelado; seu vídeo fascina internautas

Caminhar sobre o mar? Não, não é um efeito especial de filme, mas uma cena real filmada nas...

Por que essas imagens da natureza e do sol estão se multiplicando nas redes sociais em pleno inverno?

Diante da melancolia do inverno, muitas pessoas nas redes sociais compartilham mais fotos de paisagens ensolaradas, flores e...