Por que as plantas acalmam o cérebro em momentos de caos?

Verde
Margaux Larcher
Photo d'illustration : Josh Hild / Pexels

Entre os incêndios que assolam a região da Gironda, na França e na Espanha, as ondas de calor e o fluxo constante de notícias preocupantes, às vezes é difícil manter a calma. Um aliado discreto pode ajudar a encontrar um pouco de paz de espírito: as plantas. E se o seu espaço verde se tornasse o seu melhor refúgio mental?

Quando o cérebro precisa de uma pausa

Nossos cérebros são projetados para detectar perigos, mas quando informações que geram ansiedade se acumulam, eles podem permanecer em um estado de alerta quase constante. Os enormes incêndios florestais que atualmente assolam a França e a Espanha, com centenas de milhares de pessoas evacuadas, ilustram perfeitamente esse acúmulo de eventos que pesa muito sobre o moral. O resultado? Uma sensação de fadiga mental, dificuldade de concentração e, às vezes, até mesmo uma sensação de estar constantemente sob pressão.

Plantas, uma verdadeira fuga do estresse.

Boas notícias: a natureza tem um incrível poder calmante. Observar plantas, regá-las ou simplesmente passar alguns minutos em um espaço verde ajuda o cérebro a desacelerar. Por quê? Porque as formas orgânicas, os tons de verde e o ritmo tranquilo da vida convidam a uma atenção serena, bem distante da sobrecarga de telas e notificações. Sua mente para de acelerar, mesmo que por alguns instantes. Você não precisa morar no meio de uma floresta: algumas plantas em casa, uma varanda florida ou um passeio no parque já podem fazer a diferença.

Um gesto simples que restaura a sensação de agir.

Diante de desastres naturais ou más notícias, é comum sentir uma sensação de impotência. Cuidar de uma planta altera sutilmente essa dinâmica. Regar, replantar, observar uma nova folha surgir... esses pequenos gestos oferecem uma sensação de progresso e nos lembram que a vida continua a evoluir. É uma maneira tangível de retomar o controle sobre uma pequena parte do nosso dia a dia, sem pressão.

A natureza, um lembrete de que tudo evolui.

As plantas possuem uma qualidade fascinante: movem-se ao seu próprio ritmo. Nem muito rápido, nem muito devagar. Ao observá-las, reconecta-se com uma noção de tempo mais tranquila, distante da urgência constante imposta pelos acontecimentos atuais. Essa conexão com o mundo vivo também promove uma maior sensação de presença no momento presente, o que naturalmente ajuda a reduzir a ruminação.

É claro que as plantas não fazem com que os eventos difíceis desapareçam. No entanto, elas oferecem um verdadeiro refúgio quando o mundo parece particularmente turbulento. À medida que os incêndios em Gironde (França), na Espanha, e outras crises nos lembram da fragilidade do nosso meio ambiente, cercar-nos de verde é uma maneira simples de nutrir o nosso bem-estar mental.

Margaux Larcher
Margaux Larcher
Sou uma pessoa com interesses variados, escrevo sobre diversos assuntos e sou apaixonada por design de interiores, moda e séries de televisão. Meu amor pela escrita me impulsiona a explorar diferentes áreas, seja compartilhando reflexões pessoais, oferecendo dicas de estilo ou escrevendo resenhas das minhas séries favoritas.
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