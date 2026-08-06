Com um simples lenço e uma sacola de pano, ela cria a bolsa perfeita para o verão.

Qualquer técnica é válida quando se trata de economizar espaço na mala sem sacrificar o estilo. Num lampejo de criatividade e engenhosidade, uma influenciadora criou uma bolsa icônica usando dois itens básicos de moda que todos nós temos guardados no fundo do armário: uma sacola de lona reaproveitada de uma sacola de presente e um lenço de cetim, de preferência estampado. Um acessório prático que incorpora tanto o espírito livre do verão quanto a magia da improvisação.

Crie um quarto ultraglamouroso com praticamente nada.

Quando viajamos, longe do nosso guarda-roupa, preferimos levar mais do que precisamos. Nesse exato momento, sonhamos que a mala da Mary Poppins não fosse apenas uma invenção da ficção, mas uma realidade. Como não a encontramos à venda, tentamos enfiar todo o conteúdo do nosso armário em uma mala de mão. Levamos um par de sapatos para cada ocasião, uma bolsa para cada estilo de roupa e uma mistura de looks, todos testados previamente em frente ao espelho.

Para resolver esse problema de espaço, a criadora de conteúdo @gabycosl teve uma ideia genial. Com uma simples sacola de pano e um lenço colorido, ela criou uma bolsa que parece ter saído diretamente de um painel do Pinterest ou de uma hashtag viral. E ela não precisou usar agulhas nem linhas para montá-la. Para a mágica acontecer, ela simplesmente envolveu a sacola de pano em um lenço suficientemente grande e o prendeu com nós decorativos. Após esses poucos passos simples, que não exigem nenhuma habilidade especial, ela acabou com uma bolsa baguette repaginada, usada mais curta.

A montagem não poderia ser mais simples. Para colocar este tutorial inteligente em prática, você precisará de uma sacola de tamanho padrão, que servirá como forro para seus pertences. Você pode pegar a primeira que encontrar. No entanto, se o seu lenço for um pouco transparente, é melhor evitar aqueles com slogans comerciais. Em seguida, pegue um lenço relativamente opaco e estenda-o sobre uma superfície plana. Coloque a sacola por cima e dobre-a sobre si mesma como um leque. Pegue as pontas do lenço e enrole-as ao redor das alças, certificando-se de que tudo esteja bem preso.

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Uma bolsa improvisada que pode ser personalizada infinitamente.

Esta bolsa exclusiva, digna da mente de um estilista ou designer renomado, adiciona um toque de cor aos looks de verão e completa instantaneamente qualquer produção. Os materiais utilizados na confecção desta bolsa artesanal podem ser modestos, mas o resultado é particularmente impressionante. Além disso, a vantagem é que você pode trocar o revestimento externo em poucos passos e personalizar o design para combinar com seu humor ou estilo do dia.

Você pode pendurar pingentes em formato de estrela-do-mar, concha, sol sorridente ou girassol. Também é possível variar o tecido principal da sacola. Um lenço com estampa de caranguejos ou limões é perfeito para viagens à praia, enquanto um lenço de seda com estampa paisley se destacará das toalhas de mesa brancas em um restaurante. Se preferir um visual mais discreto, opte por uma estampa de bolinhas para garantir elegância, ou tons degradê para um efeito chique e sutil.

Uma ideia de moda original que todos adoram.

Esta bolsa, além de potencializar qualquer look e adicionar personalidade às peças simples que complementa, também é funcional. Não é apenas uma bolsa bonita para pendurar no braço ou para não parecer uma cópia. Ela foi projetada pensando na praticidade: é leve, compacta e extremamente leve. Isso a torna um item essencial para criar diversos looks em fotos de férias sem sobrecarregar sua mala.

Apesar do seu tamanho pequeno, a sacola ao fundo é surpreendentemente espaçosa e comporta um mundo inteiro. Cabem chaves, carteira ou até mesmo um livro de bolso. É a combinação perfeita de praticidade e estilo, que certamente causará uma ótima impressão, mesmo em ambientes desconhecidos.

Longe de ser uma bolsa improvisada ou de emergência, esta é uma peça essencial para o verão, destinada a complementar seus looks nos meses mais quentes. Afinal, os acessórios mais simples são, às vezes, os melhores.