Ela explora o sótão da avó; o que descobre conecta duas gerações.

O sótão dos avós é uma verdadeira mina de ouro. Enquanto, quando crianças, nos recusávamos a entrar nele por medo de encontrar um monstro, como adultos, aventuramo-nos lá sem hesitar para encontrar tesouros esquecidos e descobrir peças valiosas sob camadas de poeira. Ao abrir esta porta, que esconde um mundo inteiro, uma criadora de conteúdo descobriu um closet digno das maiores estrelas de Hollywood. O sótão da avó dela é diferente de qualquer outro.

Um sótão contendo roupas excepcionais

O sótão costuma ser um “depósito”. Caixas de “lembranças” se acumulam lá em cima e permanecem nas sombras. Elas contêm decorações antigas que já não agradam aos olhos, talheres de família, brinquedos de grande valor sentimental que escaparam por pouco do lixo, ou bugigangas que carregam as marcas do tempo.

Na minha casa, é praticamente um depósito de quinquilharias, mas na casa dos meus avós, este cômodo é um pequeno paraíso. Desde o ressurgimento do vintage e a popularidade dos leilões de antiguidades, os jovens acorrem lá na esperança de encontrar uma caneca autografada, um abajur de colecionador ou até mesmo um móvel de edição limitada. Nem mesmo a caverna de Ali Babá é tão bem abastecida.

Contudo, enquanto alguns voltam de mãos vazias de sua busca, outros têm mais sorte e fazem descobertas inesperadas. Ao entrar por esta porta, que aterroriza crianças, a criadora de conteúdo @colinedlg se surpreendeu ao descobrir um guarda-roupa incrível. À primeira vista, este sótão se assemelha a uma loja de contrabando ou, melhor ainda, a um camarim de um set de filmagem. Dentro deste sótão único, não há engenhocas de propósito desconhecido, nem bugigangas "inúteis".

Sua avó, Kakita, colecionava roupas como algumas pessoas colecionam selos. E não eram roupas quaisquer. Essas peças de moda, que parecem ter saído diretamente dos guarda-roupas de Brigitte Bardot ou Marilyn Monroe, são icônicas. Mais do que simples roupas, são pedaços da história, testemunhos de um estilo livre, expressivo e elegantemente descomplicado. E sua neta, que também tem um talento especial para a moda, está revitalizando essas roupas, que estavam esquecidas em cabides há muito tempo.

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Quando uma peça de roupa se torna um elo

Neste vídeo emocionante, a avó leva seu papel de estilista muito a sério. Ela fica encantada ao ver essas roupas, repletas de memórias, ganharem vida no corpo da neta. E Coline, por sua vez, se deixa guiar, assim como as modelos nos bastidores da Semana de Moda. Ela confia no gosto inegável da filha mais velha. E, à medida que as roupas são vestidas, um belo efeito de espelhamento se torna evidente. Kakita floresce aos olhos da neta. Ela redescobre essas roupas que adorava usar sob uma nova perspectiva. Uma coisa é certa: ela perdeu a chance de ser personal shopper.

Enquanto Coline serve de modelo, Kakita se movimenta freneticamente, criando looks sob medida para ela. Um impecável sobretudo de crocodilo, um vestido de bolinhas sob medida de qualidade impecável, um terno ao estilo Karl Lagerfeld, um lenço retrô com mais de 50 anos e um casaco com estampa de leopardo — essas peças são dignas da diva que as veste. Kakita demonstra seu apurado senso de estilo a cada novo conjunto e inspira todas as gerações.

Assim como os pintores, ela teve suas fases: a era glamorosa, os babados da era hippie , os anos do rock, os anos 80 e o boom dos microvestidos. Em todas as suas escolhas de vestuário, ela prova que nada foi inventado ainda. É difícil não sorrir diante desse espetáculo intergeracional.

Um laço que transcende idade e tecido.

A própria Coline diz: “Kakita brinca de boneca comigo”. Quase virou um ritual. Este sótão, que não se parece com o de ninguém, é onde elas se encontram. É o ponto de partida de suas aventuras sartoriais. Enquanto alguns netos se contentam em folhear álbuns de fotos antigos ou assistir a vídeos de filmadora, Coline consulta o guarda-roupa infinito da avó e recria seus looks com base em suas recomendações.

Porque não, as avós nem sempre conheceram a escuridão dos coletes de tricô ou o aconchego das saias de lã. Elas também sucumbiram à tentação de peças fúcsia, blusas decotadas, lantejoulas e fendas bem posicionadas. Kakita, por sua vez, já usou chapéus monumentais que fariam a Rainha Elizabeth corar, looks que rivalizam com os de Beyoncé e vestidos indistinguíveis dos das principais passarelas. Ela tem o brilho de uma estrela, e Coline está trilhando o caminho certo para seguir seus passos.

Para além das roupas e do seu valor estético, este sótão guarda algo muito mais precioso: um legado invisível. Cada peça conta a história de uma época, de um estado de espírito, de uma versão passada de Kakita. E ao usá-las, Coline não está apenas se vestindo; está dando continuidade a uma história.