Essa mulher prova que não existe roupa "extravagante" quando usada com confiança.

Moda feminina
Émilie Laurent
@jessiejolles/Instagram

Muitas de nós nos vestimos para os outros, não para nós mesmas. Escolhemos nossas roupas com base em tendências preestabelecidas, sem nunca abraçar completamente nossa própria personalidade. A criadora de conteúdo @jessiejolles, no entanto, tem um guarda-roupa eclético que reflete sua turbulência interior. Essa mulher, que se apresenta à sua comunidade como "a amiga excêntrica", é apaixonada por moda. Seu closet é mais como um gabinete de curiosidades do que uma coleção de roupas da moda.

Quando a moda se une à imaginação sem limites.

Ao nos arrumarmos pela manhã, temos o cuidado de combinar as cores de forma inteligente e nos certificamos de não infringir a regra das três tonalidades permitidas. Experimentamos várias roupas na noite anterior para verificar a compatibilidade de cada peça e consultamos nossos painéis do Pinterest em busca de inspiração confiável. Não fazemos isso por puro prazer pessoal, mas simplesmente para nos sentirmos bem conosco mesmas no dia a dia. Seria bastante constrangedor atrair olhares de reprovação durante nossos passeios pela cidade.

Enquanto todos nós estamos sendo extremamente cautelosos com nossas escolhas de moda, seguindo meticulosamente a teoria das cores, conselhos sobre tipo de corpo e hashtags em alta, a criadora de conteúdo @jessiejolles simplesmente segue seus instintos. Ela não se deixa influenciar pelas ditames da moda das revistas, mas sim pela sua voz interior, e ela é uma verdadeira tagarela. Com seus looks carnavalescos, uma fusão de todos os gêneros e épocas, ela defende a autoexpressão. Para um olhar desinibido, acostumado a imagens de garotas impecáveis e roupas saturadas de bege, esses looks são repletos de informação.

Embora os puristas da moda possam considerá-las mais como fantasias do que looks para o dia a dia, para Jessie, são uma forma de se expressar. Um vestido que lembra uma guirlanda, um chapéu em trompe-l'œil que parece um cogumelo, presas recheadas de amuletos , um suéter com dentes… Suas peças são dignas de um museu ou do cenário de Alice no País das Maravilhas. Além disso, ela não compra em lojas convencionais: encontra sua inspiração em lojas de fantasias, no coração de feiras de antiguidades ou em armarinhos.

A roupa como extensão da personalidade

Essa ícone fashion rebelde, que enxerga potencial em peças que ninguém mais ousaria usar, é completamente alheia à opinião alheia e cria constantemente composições oníricas. Alguns podem dizer que seu estilo é extravagante ou totalmente excêntrico, mas esse toque de loucura é totalmente abraçado. É sua visão artística, sua estética singular.

Enquanto a maioria das mulheres passa grande parte da vida se privando de peças de moda por medo de parecer ridícula ou ir contra a tendência atual, Jessie vive a moda intensamente, até mesmo de forma perigosa. Ela usa dezenas de colares de cubos enquanto as fashionistas da internet defendem um maximalismo calculado. Ela pratica a técnica de sobreposição , misturando estampas muitas vezes consideradas contraditórias ou sobrepondo tecidos opulentos.

Em última análise, ela gosta de contornar normas e reinterpretar códigos. Além disso, aspira a criar arte onde outros sonham em copiar os clichês higienizados da internet. Ela se diverte onde outros se levam constantemente a sério e encara com leveza o que as tendências mais populares consideram uma competição perpétua.

Um convite para se desapegar das suas roupas

Embora Jessie dê a ilusão de ser uma personagem híbrida com um toque de Arlequina, Chapeleiro Maluco e Lady Gaga, sua criança interior ressurge sempre que ela passa pelo guarda-roupa. Assim que precisa arrumar suas roupas, as ideias fluem e sua mente dispara. Ela é como uma garotinha diante de uma página em branco. Em suas mãos, flores artificiais destinadas a espaços externos se transformam em acessórios de cabelo, enquanto Barbies, sobreviventes de anos de brincadeiras, pendem de seu pescoço.

Na Jessie's, nada é meramente decorativo. Cada detalhe tem uma história, uma textura, uma cor ou uma intenção. Um acessório nunca é apenas um acessório: ele se torna o ponto de partida para uma nova personalidade. Um par de óculos extravagantes é suficiente para mudar o visual, algumas fitas transformam um penteado e um broche esquecido no fundo de uma caixa de joias de repente encontra uma razão para existir.

Por trás de suas silhuetas espetaculares, reside uma filosofia muito simples: vista o que te faz feliz. Não o que vai gerar mais elogios. Não o que combina perfeitamente com as tendências do momento. E certamente não o que te permitirá passar despercebida.

Jessie não está necessariamente nos ensinando a nos vestir como ela. E é exatamente aí que reside o valor de sua abordagem. Ela nos encoraja, em vez disso, a buscar nossa própria singularidade, nosso próprio detalhe incongruente, aquela pequena coisa que talvez tenhamos escondido diante do espelho por medo de exagerar.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Como uma mestra das palavras, manipulo recursos estilísticos e aprimoro diariamente a arte das frases de efeito feministas. Ao longo dos meus artigos, meu estilo de escrita ligeiramente romântico oferece algumas surpresas verdadeiramente cativantes. Deleito-me em desvendar questões complexas, como um Sherlock Holmes moderno. Minorias de gênero, igualdade, diversidade corporal… Jornalista na vanguarda, mergulho de cabeça em temas que inflamam o debate. Viciada em trabalho, meu teclado é constantemente posto à prova.
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