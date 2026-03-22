Aos 76 anos, essa funcionária se tornou um ícone graças aos seus looks de escritório impecavelmente elaborados.

Moda feminina
Fabienne Ba.
@tatumlapoint _/TikTok

Nas redes sociais, certas personalidades capturam a atenção repentinamente. Às vezes, são figuras do dia a dia que viralizam. É o caso de Carmella, uma funcionária de escritório de 76 anos cujos looks estilosos conquistaram os internautas e deram origem a uma verdadeira febre online.

Um colega que viralizou no TikTok

A história ganhou força quando sua colega, Tatum La Point, compartilhou vários vídeos no TikTok. Esses vídeos mostravam Carmella chegando ao trabalho com looks impecavelmente elaborados, compostos por peças estruturadas e detalhes marcantes. Os vídeos viralizaram rapidamente. Os internautas elogiaram não apenas seu senso de estilo, mas também a confiança que ela exalava em cada aparição. Esse sucesso reflete uma dinâmica inerente às redes sociais, onde perfis inesperados podem viralizar em poucos dias.

@tatumlapoint Conheçam a Rainha Carmella! 👑 ♬ som original - sucessos nostálgicos dos anos 80

Um estilo singular, bem distante dos clichês relacionados à idade.

Carmella descreve seu estilo como "confiante, elegante e ousado". Ela privilegia silhuetas refinadas, cortes impecáveis e peças marcantes que refletem uma identidade visual clara. Sua abordagem não se baseia em tendências passageiras, mas em uma profunda compreensão do que lhe cai bem. Com o tempo, seu estilo se tornou mais refinado, ganhando precisão e consistência. Esse posicionamento contrasta fortemente com certas noções preconcebidas associadas à idade.

O sucesso de Carmella faz parte de um movimento mais amplo que desafia as normas relacionadas à idade, particularmente na moda e na representação midiática. Cada vez mais, figuras públicas e privadas afirmam sua liberdade de se vestir independentemente da geração a que pertencem. As redes sociais desempenham um papel fundamental nessa evolução, dando visibilidade a uma gama diversificada de perfis. Nesse contexto, Carmella surge como uma personificação concreta dessa tendência: uma mulher que afirma sua identidade sem se conformar às expectativas tradicionais.

A história de Carmella demonstra como uma presença autêntica pode repercutir muito além do círculo profissional. Seu estilo, elogiado pela elegância e consistência, torna-se um veículo para uma mensagem mais ampla sobre confiança e autoexpressão. Através de sua trajetória, uma ideia emerge: o estilo não se limita a uma faixa etária específica ou a tendências passageiras.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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