Ela recria vestidos icônicos de princesas e transforma um sonho de infância em um projeto criativo.

De Cinderela a Bela e Esmeralda, ela recria em tamanho real os figurinos icônicos de nossas heroínas de infância. Ela não tem uma varinha mágica, mas tem um toque delicado e uma agulha habilidosa. Essa designer experiente, que se inspira no mundo dos contos de fadas para dar vida aos seus tecidos, desperta a criança que existe em nós a cada criação. Mais do que arte, é um trabalho artesanal primoroso.

Vestidos de princesa na vida real

Era uma vez, uma jovem costureira talentosa e apaixonada transformou uma fantasia compartilhada em realidade. Assim começa este conto moderno, repleto de poesia e fantasia. O vestido de baile da Cinderela, a fantasia de Sininho na floresta, o traje boêmio da Esmeralda, ou até mesmo o conjunto arco-íris da Barbie Fairytopia — essas roupas míticas, que faziam nossos olhos brilharem na infância e alimentavam nossa imaginação, não existem apenas na ficção. A designer @ _alexandra.louise_ , que certamente nasceu abençoada, cria réplicas em tamanho real delas.

E suas criações são incrivelmente realistas. Não têm nada a ver com os vestidos baratos dos catálogos de brinquedos, onde os strass se soltam ao menor movimento. Com alguns cortes de tesoura e algumas voltas na máquina de costura, ela transforma um simples pedaço de tecido em uma peça majestosa. Se a Bela Adormecida foi amaldiçoada por uma roca de fiar, essa estilista, cujo futuro parece promissor, se beneficia de um dom inato para fios e agulhas. Ao observarmos seus designs, que nos fazem querer acreditar em unicórnios, vassouras mágicas e feitiços impronunciáveis, redescobrimos nossa admiração infantil. É difícil não nos imaginarmos vestindo essas roupas, que carregam um forte valor sentimental.

Nós ansiávamos por elas durante toda a nossa infância e as pedíamos todos os Natais. Hoje, em sua oficina improvisada, esta jovem está realizando um desejo antigo. Em seus cabides, ela reuniu todas as roupas de nossos ícones de infância, da Barbie como a Princesa e o Coração ao Lago dos Cisnes e à Bela e a Fera. Cada peça é encantadora, uma homenagem a essas heroínas que usavam tule em vez de capas.

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Um talento criativo inato que inspira admiração.

Essa costureira, que se descreve como uma “princesa em tempo integral”, traz um toque de cor aos nossos feeds de notícias sombrios. Costureira autodidata, ela aprendeu a costurar com a mesma facilidade com que outros aprendem a andar de bicicleta. No final de 2020, em meio ao confinamento e à letargia global, ela desenvolveu uma paixão por esse hobby, cujos praticantes muitas vezes têm cabelos grisalhos. Persistente e curiosa, ela aprimorou suas habilidades assistindo a tutoriais no YouTube. Treinou sozinha na máquina de costura da avó. E parece ter um talento nato para essa arte. Tudo o que ela toca vira ouro.

E enquanto algumas peças exigem moldes meticulosamente medidos, ela compõe suas roupas a olho nu, inspirando-se nos desenhos animados da nossa infância. É uma façanha, não há outra palavra para descrevê-la. Atenção aos detalhes, tecidos luxuosos, espartilhos repaginados, uma paleta de cores... O que emerge de suas mãos é uma declaração do nosso mundo infantil. Através de suas criações cativantes, ela constrói uma ponte entre mundos e nos transporta para uma utopia virtual.

Mimar nossa criança interior, agulha por agulha

Enquanto Cinderela precisa da magia de sua fada madrinha para usar um vestido digno de uma ocasião real, a costureira experiente tem sua própria fórmula: disciplina e precisão. Esses vestidos, que pertencem aos guarda-roupas da Barbie e de outras personagens da Disney, fazem mais do que simplesmente nos encantar. Eles trazem satisfação pessoal e recompensam a criança que existe dentro de nós. Porque recriar essas roupas memoráveis não se trata apenas de copiar figurinos de desenhos animados. Trata-se de reviver emoções, memórias e aquela parte da inocência que pensávamos ter deixado para trás.

Num mundo onde tudo se move depressa, onde as tendências surgem num piscar de olhos, dedicar tempo à confecção manual de um vestido de princesa é quase um ato de rebeldia. É escolher a lentidão, a precisão e a paixão. É valorizar o trabalho artesanal na sua forma mais pura. Mas também nos permite esquecer, durante o processo de criação, as nossas responsabilidades adultas, transportando-nos para uma época em que tudo era "melhor".

Em uma sociedade obcecada por inteligência artificial, esta costureira nos lembra do valor do trabalho artesanal e do que ele pode evocar. Ela nos toca profundamente e desperta nossa nostalgia.