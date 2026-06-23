Bandana que não para de escorregar? Este truque pode mudar tudo neste verão!

Seja de bolinhas ou renda, cetim ou algodão orgânico, a bandana se tornou uma escolha óbvia para penteados, substituindo os acessórios de cabeça tradicionais no auge do verão. Este novo tipo de lenço, que envolveu nossos pescoços durante todo o inverno, se ergue acima de nossas cabeças quando o sol está a pino. Embora adicione um toque de estilo aos nossos looks de verão, às vezes pode ser rebelde e ameaçar voar ao menor movimento brusco. Para mantê-la no lugar, apesar das rajadas de vento e das perseguições no metrô, esta dica é uma pequena revolução.

Presilhas de cabelo para prender a bandana

A bandana é inegavelmente o acessório estrela do verão. Antes amarrada no pescoço para enfeitar uma blusa básica ou usada como blusa em dias de calor insuportável, a bandana agora é relegada à cabeça. E a bandana paisley da nossa juventude, que nos fazia parecer que estávamos em um programa de sobrevivência, agora vem em muitas variações. Bordada , tricotada finamente, adornada com frutas ou flores, a bandana é o elo comum entre todas as garotas estilosas.

A bandana tem muitas vantagens além do seu visual neo-vintage. Ela protege do sol sem esconder completamente o rosto, realça a elegância dos looks e complementa o visual com perfeição. Também é um excelente truque estético para disfarçar a raiz oleosa do cabelo. No entanto, essa peça de tecido versátil também tem suas desvantagens. Apesar de um nó digno de marinheiro, ela pode facilmente escorregar pelo cabelo e cair da cabeça como uma cortina no final de um espetáculo.

No momento em que você se atreve a correr para o ônibus ou caminhar pela costa com um vento que poderia destruir o mar, seu lenço te abandona e se recusa a cooperar. Nas redes sociais, os entusiastas da moda, sempre em busca de soluções práticas, encontraram uma maneira de contornar o problema. A descoberta envolve alguns prendedores de cabelo.

O método é simples: elas amarram o lenço de cabeça de cabeça para baixo, como se fossem andar de quadriciclo no Deserto do Saara. Em seguida, prendem duas presilhas de cabelo, uma de cada lado, para criar uma ligação entre as mechas e o lenço. Depois, viram a bandana do avesso para o lado certo e a prendem como manda a moda. Dessa forma, a bandana não se move nem um pouco, mesmo com o ar-condicionado no máximo.

@mattloveshair o truque de cabelo mais importante da temporada de festivais que você precisa levar para o Coachella neste fim de semana 💁💁‍♀️💁‍♂️ chega de bandanas escorregando do seu penteado este ano 💁‍♂️💁‍♀️💁 a presilha de cabelo viral do Hairtok que prende o lenço na cabeça é revolucionária! lenço de cetim oversized @CÉCRED presilhas de cabelo @arachne ♬ Ring My Bell - Anita Ward

O outro método engenhoso envolve uma faixa de cabeça.

Para combater um dos maiores perigos do verão (depois da areia nos sapatos), os internautas têm sido incrivelmente criativos e quebraram a cabeça até que seus experimentos dessem certo. Manter uma bandana no lugar se tornou uma verdadeira batalha online. Embora os grampos de cabelo funcionem muito bem, existe outra técnica, um pouco mais suave. De acordo com esses tutoriais, que afirmam ter feito a descoberta do ano, algumas pessoas usam uma faixa de cabelo em vez de grampos, o que pode se tornar doloroso rapidamente.

Todo o processo leva menos de um minuto. Antes de improvisar um exercício de origami com este tecido tão maleável, coloque a bandana na cabeça como fez com o lençol branco no Halloween. Coloque uma faixa de cabelo com bastante elástico por cima e dobre a bandana para trás. Agora você está pronto para passear por corredores com ar-condicionado e embarcar em um barco ou bicicleta sem que sua bandana caia no chão e se torne um "item perdido"... ou acabe amassada no fundo da bolsa de praia depois de uma rajada de vento muito forte.

A bandana, a prova definitiva de estilo neste verão.

A bandana, o acessório indispensável deste verão, encontra o equilíbrio perfeito entre nostalgia e modernidade. Depois de várias temporadas dominadas por acessórios minimalistas, ela está de volta com tudo em uma versão muito mais expressiva: estampas repaginadas, paletas pastel, florais XXL ou looks retrô inspirados nos anos 90. Usada com o cabelo solto, trançado ou com um penteado despojado, ela se torna o elemento que transforma uma silhueta simples em um look confiante, quase editorial.

Nesta temporada, a tendência não é mais a bandana discretamente amarrada atrás do pescoço, mas sim looks mais visíveis e ousados. Amarrada em um estilo pirata chique, como um turbante improvisado ou até mesmo dobrada em uma faixa larga e gráfica, ela estrutura o rosto e emoldura as feições com uma clara intenção estilística. Influenciadores e entusiastas da moda a veem principalmente como um campo fértil para experimentações: misturando texturas (linho, cetim, algodão lavado), sobrepondo acessórios ou combinando-a com óculos de sol grandes e joias douradas para acentuar o efeito icônico.

Mas o que realmente torna a bandana tão poderosa neste verão é a sua capacidade de se adaptar às microtendências que circulam nas redes sociais. Seja uma versão "clean girl" com tons neutros e uma dobra perfeita, uma versão boêmia com estampas artesanais ou uma versão street style com logos e releituras gráficas, ela abraça todas as estéticas sem jamais perder sua identidade. Assim, torna-se um marcador de estilo instantâneo, quase instintivo, expressando tanto a personalidade quanto o humor do dia.

E nesse jogo de estilo controlado, porém nunca rígido, a bandana confirma seu status de acessório camaleônico. Ela não é mais apenas um acessório para complementar um look, mas sim um complemento. Um simples quadrado de tecido, sim, mas que neste verão se tornou uma extensão da nossa personalidade.