Segundo um estudo, certas cores proporcionam instantaneamente um brilho saudável à pele.

E se o seu guarda-roupa tivesse o poder de iluminar sua tez num piscar de olhos? Um estudo científico examinou o impacto das cores na percepção do corpo e do rosto. O resultado: certos tons são particularmente atraentes… mas, acima de tudo, nos lembram que brincar com as cores pode ser um verdadeiro prazer.

Preto e vermelho, clássicos que deixam uma impressão duradoura.

Segundo um estudo publicado na revista Acta Psychologica , certas cores influenciam a forma como uma silhueta é percebida. O preto e o vermelho, em particular, destacam-se como tonalidades associadas a uma aparência considerada mais lisonjeira e visualmente impactante.

O preto é frequentemente percebido como elegante, estruturado e quase atemporal. Ele define linhas, adiciona profundidade e cria uma impressão de coerência no visual.

O vermelho, por outro lado, chama a atenção imediatamente. Vibrante e intenso, adiciona personalidade ao visual e atrai o olhar naturalmente. É uma cor que não passa despercebida e pode realçar o impacto visual de uma roupa.

Esses efeitos não significam que essas cores "transformam" o corpo, mas sim que influenciam a percepção geral de uma roupa.

Outras cores, outros efeitos

O estudo também mostra que certos tons, como o verde ou o cinza, foram associados, nesse contexto específico, a uma percepção ligeiramente diferente da silhueta. No entanto, esses resultados devem ser interpretados com cautela. A percepção de uma cor depende de muitos fatores. O corte da peça, o tecido, a postura, mas também e principalmente o contraste com o tom de pele desempenham um papel fundamental.

Por exemplo, a mesma cor pode iluminar uma tez e parecer mais suave em outra. Branco, azul ou verde não terão o mesmo efeito dependendo do subtom da sua pele. Em outras palavras, a cor nunca funciona isoladamente. Ela interage com você, com a sua energia, o seu estilo e a forma como você se veste.

Usar cores realmente dá um impulso visual.

Além dos resultados científicos, existe uma ideia simples e prazerosa: a cor faz bem para você. Ela atrai a luz, realça as nuances da sua pele e dá vida ao seu look.

Num mundo que por vezes parece muito neutro, até um pouco cinzento, ousar usar cor pode ser uma forma de expressar a sua personalidade e despertar o seu brilho natural. Um suéter vibrante, um vestido luminoso ou mesmo um simples acessório colorido podem ser suficientes para renovar o seu visual. As cores vibrantes, em particular, têm aquele efeito de "brilho saudável" que depende não só da forma como os outros as percebem, mas também de como você se sente ao usá-las.

Sem pressão, só diversão

É fundamental lembrar: esses resultados não são regras a serem seguidas. Não há obrigação de usar uma cor específica para "melhorar" sua aparência. Sua pele, sua tez, seu corpo são perfeitamente válidos exatamente como são. As cores não existem para corrigir nada, mas sim para complementar, realçar ou simplesmente fazer você se sentir bem.

Algumas pessoas adoram tons neutros e minimalistas, enquanto outras se sentem energizadas por paletas vibrantes. Todas essas preferências são válidas. O importante é escolher roupas com as quais você se sinta bem, livre e autêntica.

Em última análise, este estudo destaca um ponto interessante: a cor desempenha um papel na percepção, mas continua sendo, antes de tudo, uma ferramenta de expressão. Seja qual for sua preferência — preto profundo, vermelho intenso, tons pastel ou cores vibrantes —, cada escolha diz algo sobre você. E em um mundo que às vezes carece de nuances, adicionar um pouco de cor ao seu dia a dia nunca é uma má ideia.