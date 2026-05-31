Por que uma peça de roupa vista online pode ter um caimento muito diferente quando vestida?

Ao comprar online, nunca sabemos ao certo o que esperar, mas somos facilmente influenciados pelas imagens apresentadas. As roupas compradas durante nossa sessão de compras virtuais são sempre lindamente apresentadas, e é fácil nos imaginarmos vestindo-as. Só que, muitas vezes, a peça que encomendamos não se parece em nada com a modelo que nos chamou a atenção. E o problema não é o nosso corpo.

Um ajuste extremamente preciso utilizando clipes e pinos.

Ao receber uma peça de roupa comprada online, a alegria é imensa, como a de uma criança na manhã de Natal. Mas, ao experimentá-la , a euforia desaparece imediatamente. Apesar de conferir atentamente a tabela de tamanhos e medir meticulosamente as suas medidas com uma fita métrica, a peça é uma completa decepção.

As costuras estão completamente desalinhadas com a nossa silhueta, e o design parece incompatível com o nosso tipo de corpo. As mangas estão muito apertadas, as pernas da calça ficam penduradas nos nossos pés e a blusa não faz o menor sentido. No entanto, na modelo, a peça se ajustava perfeitamente às linhas do corpo dela. Parecia até que tinha sido costurada diretamente na pele. Isso nos leva à conclusão mais óbvia: nossos corpos não combinam com essa roupa. Contudo, até mesmo as modelos que vestem tamanho 38 precisam de alguns ajustes. Os estilistas responsáveis pelo design comercial "melhoram" a realidade.

A verdade não dita: as roupas exibidas em sites nem sempre ficam perfeitas nas modelos. Os profissionais da indústria, que garantem que a peça venda bem, usam prendedores para mantê-la no lugar durante a sessão de fotos e dar-lhe uma forma mais favorecedora. Isso é demonstrado em um vídeo da modelo Arabella Rae, no qual ela aparece com cerca de dez prendedores nas costas, como uma peça de roupa em um varal. "Não se preocupem se não estiver igual ao do site", ela garante aos espectadores.

Um vídeo que mostra os bastidores dessas imagens perfeitas.

A modelo não é a única a ter revelado os segredos dos bastidores. Outras também divulgaram essa técnica estilística, que é um segredo aberto na indústria. Por exemplo, a modelo Lexie Tapper também se virou de costas para a câmera para revelar esse penteado especial. Essas imagens, que reforçam as inseguranças das mulheres e as levam a acreditar que seus corpos são os culpados por esse caimento ruim, são desonestas. É um pouco como o uso excessivo de retoques e os inúmeros liftings faciais virtuais que nos fazem acreditar em semideusas que passaram por uma verdadeira maratona de Photoshop.

No entanto, essa estratégia estética, que passa despercebida durante nossas compras online, é quase a norma. Costumava ser uma profissão por si só. Havia pessoas encarregadas de supervisionar cada pequeno detalhe do estilo e verificar a aparência da peça, como "inspetores de trabalho acabado". É o que a fotógrafa Sonja Ruckstuhl relata nas páginas do 20 Minutes .

Sua colega, Brigitte Aeschbach, defende esse pequeno ritual cuidadosamente elaborado. Segundo ela, o objetivo não é refletir um ideal ou otimizar a peça de roupa. "Ao adaptar a roupa, a própria modelo muitas vezes se torna mais visível. É um processo artesanal que trabalha com corpos reais e realça a personalidade e o físico sem distorcê-los", argumenta.

Os internautas têm sentimentos contraditórios sobre essa prática da moda.

Na seção de comentários, as reações dos internautas são bastante diversas. Alguns se sentem aliviados ao descobrir que nem mesmo as modelos combinam perfeitamente com as roupas. Outros lamentam a falta de autenticidade e comparam o truque a uma fraude disfarçada. "Deveria ser ilegal", esbraveja um seguidor. "Isso não é propaganda enganosa?", questiona outro. Em meio a essas opiniões duras, também há comentários positivos. "Nossa, isso me curou!" , exclama um usuário, feliz por ver que as imagens não são tão utópicas quanto afirmam. Os mais pragmáticos, por sua vez, recomendam a leitura de avaliações para evitar decepções ao experimentar as peças.

Quando compramos roupas online, nos apaixonamos por uma peça e esperamos obter o mesmo resultado da foto de exemplo. Esses vídeos têm como objetivo principal tranquilizar as mulheres, que tendem a culpar seus corpos quando o problema está no design. As roupas "convencionais" não são projetadas para realçar nossas características únicas. Elas são projetadas para serem minimamente aceitáveis no maior número possível de tipos de corpo.

Por trás de uma foto de roupa online, não existe apenas um corpo "de sorte" ou "ideal". Existe todo um processo técnico invisível que transforma uma simples peça de roupa em um produto desejável. E essa transformação altera completamente a percepção de como ela veste.