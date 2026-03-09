Segundo um podólogo, estes 5 tipos de sapatos enfraquecem os seus pés.

Dicas de silhueta
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Anastasia Shuraeva/Pexels

Escolhemos sapatos pelo estilo ou pelo conforto imediato. No entanto, alguns calçados do dia a dia podem, a longo prazo, enfraquecer os pés e desequilibrar a postura.

Sapatos de salto alto: pressão excessiva na parte da frente do pé.

Símbolo de elegância, o salto agulha altera profundamente a distribuição do peso corporal. Quanto mais alto o salto, mais a carga se concentra na parte frontal do pé, o que pode causar dores no metatarso e agravar certas deformidades, como o hálux valgo.

Análises biomecânicas também mostram que o uso prolongado de saltos altos influencia a postura geral: os joelhos, os quadris e a região lombar compensam a inclinação para a frente. Essa adaptação repetida pode contribuir para a tensão muscular e dores crônicas. Especialistas recomendam reservar esses modelos para ocasiões especiais e optar por saltos de altura mais moderada e com bom suporte para o calcanhar no dia a dia.

Tênis sem cadarço: suporte insuficiente

Práticos e fáceis de calçar, os tênis slip-on são atraentes devido à sua simplicidade. No entanto, a ausência de cadarços ou de um sistema de ajuste pode reduzir a estabilidade do pé dentro do calçado.

Sem um ajuste preciso, o pé pode deslizar ligeiramente a cada passo. Os dedos tendem a se curvar para manter o sapato no lugar, aumentando a tensão muscular com o tempo. Podólogos nos lembram que o suporte adequado para o peito do pé é essencial para limitar micromovimentos repetitivos, prevenir bolhas e proteger as articulações.

Plataformas de mulas: uma base instável

As sandálias plataforma combinam dois elementos problemáticos: uma sola grossa e a falta de suporte no calcanhar. Esse design pode aumentar o risco de instabilidade, principalmente no tornozelo.

Uma plataforma rígida restringe o movimento natural de rolamento do pé. O pé é projetado para absorver impactos e se adaptar ao solo graças a um certo grau de flexibilidade. Quando esse movimento é impedido, outras articulações compensam. A ausência de uma tira no calcanhar também aumenta o risco de lesões. Entorses de tornozelo estão entre as lesões mais comuns nos membros inferiores, especialmente durante movimentos rápidos ou em superfícies irregulares.

Tamancos de espuma estilo Crocs: enganosamente confortáveis

Macios e leves, os tamancos de espuma oferecem uma sensação imediata de conforto. No entanto, sua estrutura altamente flexível e suporte limitado podem causar fadiga nos pés quando usados por longos períodos.

A falta de estabilidade lateral pode aumentar o risco de entorses em pessoas com tornozelos sensíveis ou hipermobilidade. Além disso, uma sola muito macia pode sobrecarregar os músculos e tendões, que precisam compensar a falta de suporte estruturado. Profissionais de saúde dos pés enfatizam que um calçado adequado deve estabilizar o calcanhar e permitir o movimento sem ser excessivamente flexível.

Chinelo de dedo e sandália rasteira: dedos do pé torcidos

Chinelos e sandálias rasteiras, muito populares assim que o tempo esquenta, parecem ideais para o calor ou para pés inchados. No entanto, seu design exerce pressão constante nos dedos. Para evitar que o calçado escorregue, o pé precisa se tensionar a cada passo. Essa contração repetida pode causar dor na planta do pé e agravar certas inflamações, como a fascite plantar.

A completa ausência de suporte na parte posterior do pé também aumenta o risco de quedas, especialmente em superfícies molhadas. A Associação Americana de Medicina Podiátrica recomenda que esse tipo de calçado não seja indicado para longas caminhadas ou uso diário prolongado.

Por que ficar em casa é crucial

O pé contém 26 ossos e inúmeras articulações, ligamentos e tendões. Ele proporciona equilíbrio, absorve impactos e sustenta todo o corpo. Calçados inadequados não causam apenas desconforto local; podem afetar a postura geral. A longo prazo, a falta de suporte adequado pode contribuir para dores nos joelhos, quadris ou costas. Especialistas recomendam a escolha de modelos que:

  • Eles seguram o calcanhar firmemente.
  • Elas oferecem uma sola estável, nem muito macia nem muito rígida.
  • Permita uma progressão suave da etapa
  • Elas se adaptam ao formato do pé.

Não se trata de proibir certos estilos, mas sim de evitar o uso prolongado quando o suporte não é suficiente.

Resumindo, cuidar dos pés também significa preservar o equilíbrio e a mobilidade. Alternar os calçados, prestar atenção aos sinais de dor e consultar um podólogo em caso de desconforto persistente são medidas simples que podem fazer a diferença a longo prazo.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
Article précédent
O que a forma como você se veste para dormir pode revelar sobre sua personalidade.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

O que a forma como você se veste para dormir pode revelar sobre sua personalidade.

Você pode pensar que seu pijama é apenas um detalhe prático. No entanto, essa escolha discreta diz muito...

Cachecol: este detalhe de higiene muitas vezes negligenciado no inverno.

No inverno, ele nos protege do frio e quase nunca o tiramos. No entanto, um cachecol também pode...

O segredo para organizar seu guarda-roupa e não precisar mais hesitar todas as manhãs.

De manhã, perdemos muito tempo nos vestindo e, mesmo com o guarda-roupa cheio de roupas, nunca sabemos o...

Capuz do casaco: o erro que reduz sua eficácia contra o frio

No inverno, os capuzes são mais frequentemente puxados para cima, cobrindo a cabeça, do que para baixo, cobrindo...

Lenço: o detalhe de moda que distingue gerações.

E se o seu lenço revelasse mais sobre você do que imagina? No TikTok, Instagram e Pinterest, um...

"Sou baixinha e quero alongar minha silhueta": ela dá dicas de roupas que favorecem a figura.

Ser baixinha não é um defeito a ser corrigido; é uma força, uma vantagem e um estilo próprio....