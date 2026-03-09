Segundo um podólogo, estes 5 tipos de sapatos enfraquecem os seus pés.

Escolhemos sapatos pelo estilo ou pelo conforto imediato. No entanto, alguns calçados do dia a dia podem, a longo prazo, enfraquecer os pés e desequilibrar a postura.

Sapatos de salto alto: pressão excessiva na parte da frente do pé.

Símbolo de elegância, o salto agulha altera profundamente a distribuição do peso corporal. Quanto mais alto o salto, mais a carga se concentra na parte frontal do pé, o que pode causar dores no metatarso e agravar certas deformidades, como o hálux valgo.

Análises biomecânicas também mostram que o uso prolongado de saltos altos influencia a postura geral: os joelhos, os quadris e a região lombar compensam a inclinação para a frente. Essa adaptação repetida pode contribuir para a tensão muscular e dores crônicas. Especialistas recomendam reservar esses modelos para ocasiões especiais e optar por saltos de altura mais moderada e com bom suporte para o calcanhar no dia a dia.

Tênis sem cadarço: suporte insuficiente

Práticos e fáceis de calçar, os tênis slip-on são atraentes devido à sua simplicidade. No entanto, a ausência de cadarços ou de um sistema de ajuste pode reduzir a estabilidade do pé dentro do calçado.

Sem um ajuste preciso, o pé pode deslizar ligeiramente a cada passo. Os dedos tendem a se curvar para manter o sapato no lugar, aumentando a tensão muscular com o tempo. Podólogos nos lembram que o suporte adequado para o peito do pé é essencial para limitar micromovimentos repetitivos, prevenir bolhas e proteger as articulações.

Plataformas de mulas: uma base instável

As sandálias plataforma combinam dois elementos problemáticos: uma sola grossa e a falta de suporte no calcanhar. Esse design pode aumentar o risco de instabilidade, principalmente no tornozelo.

Uma plataforma rígida restringe o movimento natural de rolamento do pé. O pé é projetado para absorver impactos e se adaptar ao solo graças a um certo grau de flexibilidade. Quando esse movimento é impedido, outras articulações compensam. A ausência de uma tira no calcanhar também aumenta o risco de lesões. Entorses de tornozelo estão entre as lesões mais comuns nos membros inferiores, especialmente durante movimentos rápidos ou em superfícies irregulares.

Tamancos de espuma estilo Crocs: enganosamente confortáveis

Macios e leves, os tamancos de espuma oferecem uma sensação imediata de conforto. No entanto, sua estrutura altamente flexível e suporte limitado podem causar fadiga nos pés quando usados por longos períodos.

A falta de estabilidade lateral pode aumentar o risco de entorses em pessoas com tornozelos sensíveis ou hipermobilidade. Além disso, uma sola muito macia pode sobrecarregar os músculos e tendões, que precisam compensar a falta de suporte estruturado. Profissionais de saúde dos pés enfatizam que um calçado adequado deve estabilizar o calcanhar e permitir o movimento sem ser excessivamente flexível.

Chinelo de dedo e sandália rasteira: dedos do pé torcidos

Chinelos e sandálias rasteiras, muito populares assim que o tempo esquenta, parecem ideais para o calor ou para pés inchados. No entanto, seu design exerce pressão constante nos dedos. Para evitar que o calçado escorregue, o pé precisa se tensionar a cada passo. Essa contração repetida pode causar dor na planta do pé e agravar certas inflamações, como a fascite plantar.

A completa ausência de suporte na parte posterior do pé também aumenta o risco de quedas, especialmente em superfícies molhadas. A Associação Americana de Medicina Podiátrica recomenda que esse tipo de calçado não seja indicado para longas caminhadas ou uso diário prolongado.

Por que ficar em casa é crucial

O pé contém 26 ossos e inúmeras articulações, ligamentos e tendões. Ele proporciona equilíbrio, absorve impactos e sustenta todo o corpo. Calçados inadequados não causam apenas desconforto local; podem afetar a postura geral. A longo prazo, a falta de suporte adequado pode contribuir para dores nos joelhos, quadris ou costas. Especialistas recomendam a escolha de modelos que:

Eles seguram o calcanhar firmemente.

Elas oferecem uma sola estável, nem muito macia nem muito rígida.

Permita uma progressão suave da etapa

Elas se adaptam ao formato do pé.

Não se trata de proibir certos estilos, mas sim de evitar o uso prolongado quando o suporte não é suficiente.

Resumindo, cuidar dos pés também significa preservar o equilíbrio e a mobilidade. Alternar os calçados, prestar atenção aos sinais de dor e consultar um podólogo em caso de desconforto persistente são medidas simples que podem fazer a diferença a longo prazo.