Segundo um podólogo, estes 5 tipos de sapatos enfraquecem os seus pés.

Escolhemos sapatos pelo estilo ou pelo conforto imediato. No entanto, alguns calçados do dia a dia podem, a longo prazo, enfraquecer os pés e desequilibrar a postura.
Sapatos de salto alto: pressão excessiva na parte da frente do pé.
Símbolo de elegância, o salto agulha altera profundamente a distribuição do peso corporal. Quanto mais alto o salto, mais a carga se concentra na parte frontal do pé, o que pode causar dores no metatarso e agravar certas deformidades, como o hálux valgo.
Análises biomecânicas também mostram que o uso prolongado de saltos altos influencia a postura geral: os joelhos, os quadris e a região lombar compensam a inclinação para a frente. Essa adaptação repetida pode contribuir para a tensão muscular e dores crônicas. Especialistas recomendam reservar esses modelos para ocasiões especiais e optar por saltos de altura mais moderada e com bom suporte para o calcanhar no dia a dia.
Tênis sem cadarço: suporte insuficiente
Práticos e fáceis de calçar, os tênis slip-on são atraentes devido à sua simplicidade. No entanto, a ausência de cadarços ou de um sistema de ajuste pode reduzir a estabilidade do pé dentro do calçado.
Sem um ajuste preciso, o pé pode deslizar ligeiramente a cada passo. Os dedos tendem a se curvar para manter o sapato no lugar, aumentando a tensão muscular com o tempo. Podólogos nos lembram que o suporte adequado para o peito do pé é essencial para limitar micromovimentos repetitivos, prevenir bolhas e proteger as articulações.
Plataformas de mulas: uma base instável
As sandálias plataforma combinam dois elementos problemáticos: uma sola grossa e a falta de suporte no calcanhar. Esse design pode aumentar o risco de instabilidade, principalmente no tornozelo.
Uma plataforma rígida restringe o movimento natural de rolamento do pé. O pé é projetado para absorver impactos e se adaptar ao solo graças a um certo grau de flexibilidade. Quando esse movimento é impedido, outras articulações compensam. A ausência de uma tira no calcanhar também aumenta o risco de lesões. Entorses de tornozelo estão entre as lesões mais comuns nos membros inferiores, especialmente durante movimentos rápidos ou em superfícies irregulares.
Tamancos de espuma estilo Crocs: enganosamente confortáveis
Macios e leves, os tamancos de espuma oferecem uma sensação imediata de conforto. No entanto, sua estrutura altamente flexível e suporte limitado podem causar fadiga nos pés quando usados por longos períodos.
A falta de estabilidade lateral pode aumentar o risco de entorses em pessoas com tornozelos sensíveis ou hipermobilidade. Além disso, uma sola muito macia pode sobrecarregar os músculos e tendões, que precisam compensar a falta de suporte estruturado. Profissionais de saúde dos pés enfatizam que um calçado adequado deve estabilizar o calcanhar e permitir o movimento sem ser excessivamente flexível.
Chinelo de dedo e sandália rasteira: dedos do pé torcidos
Chinelos e sandálias rasteiras, muito populares assim que o tempo esquenta, parecem ideais para o calor ou para pés inchados. No entanto, seu design exerce pressão constante nos dedos. Para evitar que o calçado escorregue, o pé precisa se tensionar a cada passo. Essa contração repetida pode causar dor na planta do pé e agravar certas inflamações, como a fascite plantar.
A completa ausência de suporte na parte posterior do pé também aumenta o risco de quedas, especialmente em superfícies molhadas. A Associação Americana de Medicina Podiátrica recomenda que esse tipo de calçado não seja indicado para longas caminhadas ou uso diário prolongado.
Por que ficar em casa é crucial
O pé contém 26 ossos e inúmeras articulações, ligamentos e tendões. Ele proporciona equilíbrio, absorve impactos e sustenta todo o corpo. Calçados inadequados não causam apenas desconforto local; podem afetar a postura geral. A longo prazo, a falta de suporte adequado pode contribuir para dores nos joelhos, quadris ou costas. Especialistas recomendam a escolha de modelos que:
- Eles seguram o calcanhar firmemente.
- Elas oferecem uma sola estável, nem muito macia nem muito rígida.
- Permita uma progressão suave da etapa
- Elas se adaptam ao formato do pé.
Não se trata de proibir certos estilos, mas sim de evitar o uso prolongado quando o suporte não é suficiente.
Resumindo, cuidar dos pés também significa preservar o equilíbrio e a mobilidade. Alternar os calçados, prestar atenção aos sinais de dor e consultar um podólogo em caso de desconforto persistente são medidas simples que podem fazer a diferença a longo prazo.