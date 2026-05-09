Após os 50 anos, esses critérios fazem toda a diferença na hora de escolher sapatos confortáveis.

Depois dos 50, nossos pés mudam gradualmente conosco. Isso não significa que devemos abandonar o estilo ou usar apenas "sapatos confortáveis". Você usa o que gosta, em qualquer idade, mas é verdade que, com o passar dos anos, longos dias em pé ou modelos muito rígidos podem se tornar menos confortáveis para os pés e articulações.

Por que o conforto às vezes se torna mais importante com o tempo.

Especialistas observaram que a dor nos pés se torna mais frequente com a idade, principalmente entre as mulheres. Um estudo britânico conduzido ao longo de dez anos pelas universidades de Southampton e Oxford mostrou que uma parcela significativa dos participantes relatou dor nos pés após os 60 anos.

Com o tempo, o pé pode alargar um pouco, perder parte do seu amortecimento natural ou o arco plantar pode achatar. Como resultado, alguns sapatos que antes eram confortáveis podem, de repente, parecer apertados ou desconfortáveis. Isso não significa que você precise renovar todo o seu guarda-roupa, mas sim aprender a ouvir o seu corpo e, quando necessário, escolher modelos mais adequados ao seu conforto diário.

O ajuste perfeito: o detalhe que faz toda a diferença.

Entre os critérios mais importantes está o que se conhece como "ajuste adequado": em outras palavras, um calçado adaptado ao tamanho e, principalmente, à largura do seu pé. Uma revisão científica publicada em 2024 na revista MDPI lembra que usar sapatos muito apertados pode contribuir para dores, atrito ou deformidades como o hálux valgo, também conhecido como joanete.

A parte frontal do pé, portanto, merece atenção especial. Sapatos que oferecem espaço suficiente para os dedos permitem que o pé se mova de forma mais natural e reduzem os pontos de pressão. E não, escolher um sapato mais largo não significa sacrificar o estilo. Hoje em dia, muitas marcas oferecem modelos estilosos projetados para proporcionar mais espaço e suporte.

Os detalhes que fazem toda a diferença

O suporte do arco plantar também desempenha um papel importante. Um estudo polonês realizado com pessoas entre 65 e 74 anos mostrou que o conforto percebido dependia muito do suporte do arco plantar. Às vezes, uma simples palmilha ergonômica pode ser suficiente para transformar um par de sapatos comum em um item essencial para o dia a dia.

A altura do salto também importa. De acordo com o renomado Estudo Chingford , o uso frequente de saltos com mais de 5 cm pode estar associado ao aumento da dor nas articulações, principalmente nos joelhos. Isso não significa que os saltos devam ser totalmente proibidos. Novamente, tudo se resume ao equilíbrio e à preferência pessoal. Para uso diário prolongado, um salto baixo de 2 a 3 cm costuma ser considerado um bom meio-termo entre estilo e conforto. Por fim, a flexibilidade da sola e os materiais respiráveis podem fazer uma grande diferença durante longos períodos.

Algumas dicas simples para fazer uma escolha melhor

Certos hábitos também podem ajudar a evitar surpresas desagradáveis.

Por exemplo, experimentar sapatos no final do dia permite levar em consideração o leve inchaço natural dos pés.

Andar pela loja durante alguns minutos com as roupas em mãos também é muito mais revelador do que simplesmente experimentá-las sentado.

Também pode ser útil medir os pés de tempos em tempos: o tamanho do calçado às vezes muda ao longo dos anos.

Se a dor for recorrente, consultar um podólogo pode ser uma boa ideia. Um profissional pode identificar quaisquer desequilíbrios e recomendar soluções adequadas, como palmilhas ortopédicas personalizadas.

Em última análise, escolher sapatos confortáveis depois dos 50 anos não se trata de se encaixar em um padrão ou seguir regras relacionadas à idade. Trata-se simplesmente de dar aos seus pés o suporte que eles às vezes precisam para continuar se movimentando, caminhando e aproveitando seus dias com facilidade.