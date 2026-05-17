"Você é gorda, não feia": suas dicas de moda para mulheres com curvas estão conquistando internautas.

Dicas de silhueta
Léa Michel
@rachel_windley_speckman / Instagram

No TikTok e no Instagram, a criadora de conteúdo americana Rachel Windley Speckman (@rachel_windley_speckman) atrai milhões de visualizações com uma frase que se tornou sua marca registrada: "Você é gorda, não feia". Por trás desse slogan, ela compartilha dicas de moda voltadas para mulheres plus size, com uma abordagem libertadora, alegre e extremamente assertiva.

Uma frase que muda a perspectiva.

À primeira vista, a expressão pode parecer surpreendente. No entanto, faz parte de um movimento mais amplo de "aceitação da gordura", que busca usar a palavra "gordo" de forma neutra, sem vergonha ou julgamento. Para Rachel Windley Speckman, contornar essa palavra com dezenas de eufemismos muitas vezes implica que ela é inerentemente negativa. Sua mensagem, portanto, é simples: ser gordo não tem nada a ver com a beleza, o estilo ou o valor de uma pessoa.

Ao abrir cada um de seus vídeos com essa frase, a estilista imediatamente define o tom. Aqui, a moda não é uma ferramenta para "corrigir" um corpo. É um espaço para expressão, criatividade e prazer, acessível a todos os tipos de corpo.

Dicas de moda que te inspiram a ser ousada

O que tanto atrai os internautas é também a natureza prática do seu conteúdo. Rachel Windley Speckman transita de uma prova de roupa para outra, mostrando diferentes combinações de peças e compartilhando dicas fáceis de aplicar no dia a dia. Vestidos coloridos, estampas XXL, peças estruturadas, cinturas marcadas, tecidos fluidos: seus looks quebram muitas das regras impostas há tempos às mulheres plus size.

Durante anos, a moda plus size foi frequentemente reduzida a roupas escuras e largas ou peças feitas para "camuflar" o corpo. Através de seus vídeos, a estilista mostra exatamente o oposto: você não precisa desaparecer dentro das suas roupas para ser estilosa. Ela também nos lembra que não há obrigação de esperar emagrecer para usar o que você realmente ama. Um cropped, um vestido justo, uma jaqueta oversized ou uma calça estampada nunca devem ser reservados para um único tipo de corpo.

Uma mensagem de aceitação do próprio corpo que faz bem ao corpo.

Para além das roupas, é a sua mensagem que realmente ressoa com a sua comunidade. Os seus vídeos dão a muitas mulheres a sensação de finalmente se sentirem representadas num mundo da moda onde as curvas permanecem, em grande parte, invisíveis. Nos comentários, as seguidoras partilham frequentemente como redescobriram a alegria de se vestirem bem, de experimentarem cores ou simplesmente de abraçarem o seu estilo pessoal.

Essa abordagem de aceitação do próprio corpo não se trata de amar seu corpo a cada segundo ou de se sentir constantemente confiante. Em vez disso, ela nos encoraja a parar de ver certos corpos como "menos legítimos" e a nos divertirmos com a moda. E, acima de tudo, nos lembra que um corpo gordo não é um "problema a ser resolvido".

Finalmente, uma moda mais inclusiva!

O sucesso de Rachel Windley Speckman (@rachel_windley_speckman) também evidencia uma lacuna real na indústria da moda. Apesar de alguns avanços nos últimos anos, muitas mulheres plus size ainda têm dificuldade para encontrar roupas da moda em seus tamanhos ou para se verem representadas em campanhas publicitárias e revistas. Criadoras de conteúdo como ela, portanto, ajudam a ampliar a representatividade e a tornar a moda mais inclusiva, tanto em termos dos tamanhos oferecidos quanto das imagens transmitidas.

Seu sucesso comprova, acima de tudo, uma coisa: os internautas não buscam conselhos sobre como "emagrecer visualmente". Eles querem ver pessoas que afirmam seu estilo, ocupam espaço e vestem roupas com prazer, independentemente do tipo físico.

Com sua frase viral – “Você é gorda, não feia” – e sua abordagem desinibida, Rachel Windley Speckman está gradualmente transformando a maneira como algumas mulheres enxergam seus corpos... e seus guarda-roupas.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
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