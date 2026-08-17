A tendência do "vestir-se com dopamina": trazendo a cor de volta ao centro dos nossos guarda-roupas.

Tendências da moda
Léa Michel
Photo d'illustration : Designed by Magnific

Após várias temporadas dominadas por tons de bege, cinza e camelo, a moda está de volta. Em 2026, o conceito de "vestir-se para se sentir bem" retorna com uma ideia simples: escolher roupas que façam você se sentir bem, em vez de apenas para se misturar à multidão.

Uma tendência que nasceu de uma nova forma de se vestir.

O termo "vestir-se para estimular a dopamina" foi popularizado por Dawnn Karen , uma psicóloga americana especializada em moda e professora do Fashion Institute of Technology em Nova York. Em seu livro publicado em 2020, ela explora as ligações entre nossas escolhas de vestuário e nosso estado de espírito. A ideia tornou-se particularmente atraente após os lockdowns. Enquanto os guarda-roupas priorizavam o conforto e as cores neutras, tons vibrantes gradualmente reconquistaram seu espaço nas coleções. Isso reflete um desejo por leveza, autoexpressão e uma sensação positiva ao se vestir.

Será que as cores realmente podem mudar o seu humor?

É preciso ter cuidado para não simplificar demais: apesar do nome sugestivo, o conceito de "vestir-se para estimular a dopamina" não se baseia em evidências de que roupas coloridas desencadeiam mecanicamente a liberação de dopamina. A explicação mais plausível reside no campo da "cognição corporificada". Essa abordagem estuda como o que vestimos pode influenciar nossos pensamentos, comportamento e autoimagem.

Resumindo, uma roupa pode contribuir para te colocar em um determinado estado de espírito, mas não se trata apenas de cor. Também tem a ver com o que a peça evoca em você, como você a usa e a sensação que ela te proporciona.

Em 2026, a moda reinicia o relógio.

O retorno do "vestir-se com dopamina" acompanha um movimento mais amplo: o de uma moda que ousa mais. Após anos de minimalismo discreto, as silhuetas são adornadas com cores vibrantes e assertivas.

Casacos laranja, tricôs lavanda, acessórios amarelo-limão: tons vibrantes estão voltando com tudo nas coleções de moda e, principalmente, nas ruas. Essa tendência não se limita às passarelas. O street style a abraça com entusiasmo, às vezes até antes mesmo dos estilistas anunciarem as tendências. Essa nova liberdade sartorial também nos permite romper com o temido "não tenho nada para vestir" : seu guarda-roupa se torna um espaço para brincar, em vez de uma lista de regras a seguir.

Como adotar o uso de curativos que estimulam a dopamina sem exagerar?

Boas notícias: você não precisa transformar seu guarda-roupa em um arco-íris para aderir à tendência. Existem diversas opções que permitem adotá-la de forma natural.

  • Primeira opção: aposte em uma peça de destaque. Um casaco vibrante, uma bolsa colorida ou um par de sapatos ousados são suficientes para dar vida a um look neutro. É a solução ideal se você gosta de looks equilibrados, mas quer um toque a mais.
  • Segunda opção: experimente o monocromático. Usar várias peças no mesmo tom vibrante pode parecer dramático, mas o resultado costuma ser surpreendentemente harmonioso. Ao se manter em uma única família de cores, você evita combinações complexas e, ao mesmo tempo, exibe seu estilo com orgulho.
  • Terceira dica: brinque com as texturas. Prefere um visual mais discreto? "Vestir-se para despertar dopamina" não significa necessariamente usar cores vibrantes. Um veludo macio, um tricô confortável ou um cetim luminoso também podem criar uma sensação de prazer e adicionar mais personalidade ao look.

A verdadeira regra: escolha o que lhe convém.

Este é talvez o aspecto mais interessante da tendência. Não existe uma paleta de cores universal para a felicidade no vestuário. Você não precisa usar amarelo porque é considerado alegre, nem rosa porque evoca doçura. Se você se sente particularmente bem em azul escuro, bordô ou tons mais suaves, essas cores são perfeitamente aceitáveis.

O conceito de "vestir-se para a dopamina" revela todo o seu potencial quando você abraça a tendência em vez de simplesmente segui-la. O objetivo não é substituir uma restrição estética por uma nova regra, mas sim colocar seus próprios sentimentos no centro.

Vestir-se de forma dopaminérgica não é, portanto, uma "cura milagrosa" nem um "tratamento": é, antes de tudo, um convite a olhar para as suas roupas de uma forma diferente. Uma peça de roupa pode ser confortável, favorecedora, expressiva ou simplesmente fazer você sorrir ao vesti-la. E se, amanhã de manhã, a melhor roupa fosse simplesmente aquela que faz você se sentir bem? Afinal, a moda também pode ser sobre prazer.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
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