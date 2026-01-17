"Cápsula invertida": em 2026, a moda minimalista dá adeus.

Após o reinado do "luxo discreto" — aquele minimalismo chique composto por tons neutros e cortes atemporais — a moda feminina entra em 2026 com uma nova energia: o retorno da cor, da textura e dos "excessos" ousados. As passarelas de Londres a Milão celebraram um renascimento sensorial, uma "desobstrução reversa" onde o estilo se torna tanto expressão quanto exuberância.

Cores vibrantes e luxo ostentoso.

O que alguns especialistas já chamam de "guarda-roupa cápsula reverso": depois de tentar limitar seus guarda-roupas a algumas peças "perfeitas", os entusiastas da moda agora querem se reinventar todos os dias. Adeus à moderação, olá à criatividade. A paleta pastel parece um tanto sem graça. As marcas incendiaram suas passarelas com tons vibrantes: vermelho intenso, verde limão, azul elétrico. Nesta primavera de 2026, a cor não serve mais como um detalhe — ela se destaca.

Na mesma linha, a tendência do "luxo ostensivo" está substituindo o minimalismo chique. Cetim, couro, penas ou joias grandes: tudo se torna uma oportunidade para ousar. Saint Laurent, por exemplo, aposta no couro integral, enquanto a Chanel foca em penas com texturas ditas extravagantes. A elegância não é mais sussurrada: é proclamada.

Franjas, texturas e sobreposições

Franjas e borlas estão voltando com tudo, em uma estética que oscila entre o boho e o futurismo. Muitas marcas estão reinventando esses enfeites com materiais luxuosos e toques fluorescentes. As texturas também estão entrelaçadas: babados, folhos e pregas são sobrepostos, como uma colagem têxtil. A moda em 2026 é toda sobre movimento, textura e sensação.

Os homens permanecem sóbrios.

Enquanto as estilistas de moda feminina se afastam da simplicidade, a moda masculina segue um caminho mais sóbrio. As coleções de 2026 confirmam o gosto masculino por cortes estruturados, peças básicas refinadas e tons neutros. Embora alguns toques de cor apareçam aqui e ali, o guarda-roupa permanece fiel a uma filosofia de funcionalidade: camisas brancas impecáveis, conjuntos monocromáticos e trench coats repaginados. A divisão é clara: enquanto as mulheres abraçam o "espetacular", os homens tendem a afirmar uma "elegância discreta".

A moda de 2026 marca, portanto, uma virada cultural: após anos de "discrição", a roupa torna-se novamente uma linguagem, um meio de autoafirmação e uma fonte de pura alegria. Nessa "cápsula invertida", as mulheres reivindicam seu direito ao brilho e à diversidade, enquanto os homens reforçam seu compromisso com um estilo atemporal. Um novo equilíbrio emerge: o de uma moda onde cada pessoa escolhe não agradar, mas expressar-se.