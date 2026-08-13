Essas roupas, antes consideradas "pouco lisonjeiras", se tornarão itens da moda até o final de 2026.

Durante anos, a moda nos disse o que evitar para "valorizar nossa silhueta". "Muito folgado", "muito comprido", "muito coberto": certas peças tinham má reputação. No outono/inverno 2026/2027, elas estão se vingando e se estabelecendo como tendências-chave.

A saia longa de tricô está saindo do armário.

Há muito associada ao conforto de ambientes internos ou acusada de sobrecarregar a silhueta, a saia longa de tricô passou por uma transformação completa. Nesta temporada, ela se tornou uma peça-chave no guarda-roupa. Aparece em tricôs canelados, estampados ou em espinha de peixe, frequentemente combinada com botas de cano alto e peças coordenadas. Seu caimento naturalmente pesado confere uma forma elegante e cria um visual estruturado sem a necessidade de enrijecer a silhueta.

O resultado? Uma peça aconchegante, confortável e elegante que permite criar um look ao mesmo tempo acolhedor e marcante. A prova de que aquilo que antes era considerado "exagerado" pode, no fim das contas, ser exatamente o que dá personalidade a uma produção.

O casaco oversized abraça seu volume.

Houve um tempo em que os casacos precisavam se ajustar aos contornos do corpo, sob o risco de sobrecarregar a silhueta. Em 2026, essa regra parece ter (finalmente) sido aposentada. Casacos oversized estão em alta, confeccionados em materiais quentes como lã, com volumes generosos e cores fáceis de combinar: camelo, tons terrosos ou cores profundas. Aqui, o objetivo não é mais definir o corpo através da roupa, mas brincar com as proporções.

E é exatamente isso que torna essa tendência tão atraente: um casaco folgado pode criar um visual sofisticado, moderno e excepcionalmente confortável. Você pode se aconchegar nele sem sentir que precisa escolher entre conforto e estilo.

O vestido de malha é elegante e confortável ao mesmo tempo.

Outrora criticado por ser "sem forma", o vestido de malha está de volta à moda. E, claramente, não precisa mais se desculpar por ser confortável. Em malha canelada ou trançada, pode ser usado sozinho como um look completo, com um cinto fino para marcar a cintura e botas de cano alto para estruturar o visual.

A tendência conta uma história bastante animadora: o conforto já não é necessariamente considerado o inimigo do estilo. Uma roupa pode ser macia, prática, quente e muito estilosa ao mesmo tempo.

A sobreposição de camadas quebra as regras antigas.

Sobrepor peças que antes pareciam incompatíveis? Essa é justamente uma das ideias mais interessantes da temporada. Uma peça fina sobre um tricô, uma jaqueta combinada com uma saia, tecidos e estilos propositalmente misturados: em 2026, a sobreposição de peças não precisa ser perfeitamente coordenada para funcionar. Pelo contrário, seu charme às vezes vem justamente desse toque inesperado.

O que poderia ter sido considerado uma "falha de bom gosto" torna-se uma escolha estilística genuína. A mistura permite brincar com texturas, volumes e combinações, adaptando facilmente a peça a diferentes temperaturas.

E se "lisonjear" deixasse de ser o critério correto?

Essas quatro tendências têm algo em comum: foram rejeitadas por muito tempo por serem acusadas de não serem suficientemente favorecedoras. Mas o que significa realmente esse famoso "favorável"? Muitas vezes, o termo era usado para descrever roupas destinadas a "afinar", "alongar", "estruturar" ou "corrigir" certas partes do corpo. Uma visão muito restritiva do vestuário, que poderia dar a impressão de que era preciso "otimizar a aparência" constantemente.

Hoje em dia, as roupas parecem (finalmente) ser mais valorizadas pelo que permitem: movimentar-se livremente, sentir-se bem, manter-se aquecido, expressar a personalidade ou simplesmente vestir algo de que gostamos.

Tendências vêm e vão, mas seu estilo permanece.

Tenha cuidado para não transformar essa mudança em uma nova regra. Tendências vêm e vão, desaparecem e, às vezes, retornam alguns anos depois com uma nova roupagem. E, acima de tudo, você não é obrigada a seguir a tendência. Gosta de uma saia longa de tricô? Use-a. Um vestido de malha não te agrada nem um pouco? Sem problemas. O que uma revista, uma passarela ou as redes sociais apresentam como "tendência" nunca deve se tornar obrigatório. Da mesma forma, uma peça considerada "fora de moda" ainda pode te agradar perfeitamente. Seu estilo não precisa estar sincronizado com o calendário da moda para ser autêntico.

A verdadeira tendência? Vista-se com o que reflete quem você é.

O final de 2026 mostra, em última análise, que várias silhuetas podem coexistir sem que nenhuma seja apresentada como a "forma correta de se vestir". Talvez essa seja a mudança mais interessante: expandir as possibilidades em vez de substituir uma lista de proibições por uma nova lista de "tendências a seguir".

Afinal, a roupa também serve para fazer você se sentir bem. E se aquela peça que antes era considerada "pouco favorecedora" é justamente aquela em que você se sente melhor, provavelmente esse é um excelente motivo para usá-la.