O rosa já não é só para mulheres: a moda "masculina" está a quebrar regras.

Tendências da moda
Léa Michel
Photos d'illustration : Jim Nyamao / Unsplash

Durante muito tempo relegada à categoria de "cor feminina", a rosa agora está conquistando espaço no guarda-roupa masculino. Rosa claro, salmão, framboesa ou até mesmo fúcsia: ela vem em uma infinidade de tons e é usada com confiança. E se a verdadeira tendência, no fim das contas, for simplesmente se vestir como quiser?

A cor rosa nunca teve um gênero.

"Rosa para mulheres", "azul para homens": essa associação parece familiar, quase óbvia. No entanto, não é universal nem atemporal. No início do século XX, algumas publicações americanas aconselhavam os meninos a usar rosa, considerada uma "cor mais brilhante e adequada" para o guarda-roupa, enquanto o azul era por vezes associado a uma maior delicadeza.

A famosa dupla rosa-feminino e azul-masculino se estabeleceu gradualmente nas décadas de 1940 e 1950. Uma prova simples de que as cores não têm gênero intrínseco: são as sociedades que lhes atribuem significados, e esses significados podem evoluir.

Na verdade, antes que a moda masculina ocidental se tornasse muito mais discreta a partir do final do século XVIII, os homens das classes altas usavam com frequência roupas coloridas, bordadas e ricamente decoradas. O rosa, então, podia evocar elegância, refinamento ou até mesmo status social.

@jakewarden Eu e meu look todo rosa contra o mundo 🎀

♬ som original - ☆

Do rosa claro ao fúcsia: há um estilo para todos os gostos.

Hoje, o rosa já não precisa ser provocativo para encontrar o seu lugar num guarda-roupa "masculino". Ele simplesmente se integra num guarda-roupa que abraça cada vez mais a cor e os diversos estilos. As coleções masculinas de Primavera/Verão 2026 confirmaram isso mais uma vez com inúmeros tons suaves e dessaturados: salmão, amaranto, rosa "sal do Himalaia"... Tons fáceis de adotar, mesmo para quem nunca se atreveu a arriscar.

Para uma primeira tentativa, opte por rosa claro, rosa antigo, rosa-madeira ou salmão. Esses tons combinam muito facilmente com cores clássicas como cru, cinza, marrom, cáqui ou azul-marinho.

  • Uma camiseta rosa claro com calça jeans de lavagem crua? Simples e eficaz.
  • Uma camisa em tom pastel por baixo de um blazer bege ou azul-marinho? Elegante sem ser formal demais.
  • Um suéter cor framboesa com calças cor chocolate? Você consegue uma silhueta mais ousada, mas ainda fácil de usar.

E se você prefere um visual chamativo, nada impede que você opte pelo rosa vibrante. Um par de tênis, um boné, meias ou um cachecol são tudo o que você precisa para adicionar um toque de cor a uma produção mais neutra.

A moda masculina finalmente pode respirar aliviada.

Talvez o aspecto mais interessante dessa evolução não seja o retorno do rosa, mas a liberdade que ele proporciona. Vestir rosa não diz nada sobre sua personalidade, sua identidade ou sua masculinidade. Uma cor é uma cor: você pode simplesmente gostar dela.

Algumas pesquisas exploram como as roupas podem influenciar nossa percepção dos papéis de gênero. Um estudo realizado no Japão sugere que ver mais homens vestindo rosa pode ajudar a reduzir certas associações tradicionais entre cores e estereótipos masculinos ou femininos. A moda, portanto, possui um poder real: o poder de tornar as normas menos rígidas, simplesmente mostrando que existem inúmeras maneiras de se vestir.

Pare com as imposições: vista-se como lhe convém.

A boa notícia é que não há regras que obriguem os homens a usar azul, preto ou cinza, assim como não há cores obrigatórias para as mulheres. Gosta de rosa? Use. Prefere verde, amarelo, roxo ou estampas? Sem problemas. Adora um look todo preto? Também é perfeitamente aceitável.

A moda não tem gênero. É um espaço para expressão, criatividade e liberdade. Não precisa se conformar a estereótipos, imposições, normas ou ditames que afirmam determinar o que você deve vestir.

O rosa não precisa "conquistar" a moda masculina; ele já estava presente. Sua maior visibilidade serve principalmente como um lembrete de uma verdade bem-vinda: seu guarda-roupa é seu. Então, seja um terno rosa, uma camisa salmão, um suéter rosa-claro ou um acessório fúcsia, simplesmente escolha o que você gosta, o que te favorece e o que te faz sentir bem. No fim das contas, o melhor código de vestimenta é o seu próprio.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
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