As joias de prata estão voltando com tudo: será que elas vão destronar o ouro no outono de 2026?

Após anos de domínio incontestável, o ouro enfrenta uma concorrência séria. No outono de 2026, a prata assume o protagonismo nas coleções de joias com um visual moderno, inovador e inegavelmente desejável. Isso significa que você deve guardar suas joias de ouro? Não tão rápido.

O dinheiro está mudando de estilo.

Se a prata está voltando à moda, não é simplesmente porque você decidiu trocar de metal. Sua popularidade reflete uma nova maneira de pensar sobre joias: mais gráfica, mais escultural, às vezes até beirando o design. Anéis generosos, braceletes ousados, anéis com volumes suaves ou peças com linhas arquitetônicas: a prata se presta particularmente bem a essas criações. Sua luz mais fria traz uma elegância contemporânea, mantendo-se relativamente discreta. Como resultado, as joias de prata podem facilmente se tornar parte do seu dia a dia, de um café em um terraço a um jantar formal.

Um estilo atraente, mas também mais acessível.

Outra vantagem que pode acelerar seu sucesso é o preço. Enquanto a alta do preço do ouro elevou o custo das joias nos últimos anos, a prata 925 oferece uma alternativa preciosa e mais acessível. Uma forma de se presentear sem necessariamente comprometer todo o orçamento. E o apelo não para por aí: joias de prata podem ser cuidadas, reparadas, polidas e até mesmo passadas de geração em geração. Essa abordagem mais sustentável atrai clientes que desejam comprar menos, porém com mais qualidade.

Ouro e prata: por que escolher?

Esta é provavelmente a maior novidade deste outono. Em 2026, a verdadeira mudança não é tanto o retorno da prata, mas sim o desaparecimento de uma antiga regra: a que ditava que ouro e prata nunca deveriam ser misturados. Essa combinação, antes considerada arriscada, agora está super em alta. As joias bicolor estão se multiplicando, permitindo brincar com contrastes sem ter que escolher um lado. Uma corrente de ouro pode, portanto, ser usada com um pingente de prata, enquanto vários anéis de metais diferentes podem ser usados juntos na mesma mão. O veredito, portanto, é bastante animador: a prata não está destronando o ouro. Ela está simplesmente tirando o seu monopólio.

Como aderir à tendência sem mudar tudo?

Se sua coleção é baseada em ouro, não precisa começar do zero. Comece devagar com uma única peça de prata: um anel escultural, uma pulseira ou um par de brincos são suficientes para modernizar sua coleção de joias. Você também pode brincar com os acabamentos. O metal polido oferece um brilho intenso e vibrante, enquanto uma superfície acetinada ou martelada cria um visual mais suave e discreto. E se você gosta de joias com personalidade, não hesite em optar por peças mais ousadas: a prata ganha presença e mantém toda a sua elegância.

O pequeno gesto que faz toda a diferença

A prata tem uma característica particular que vale a pena conhecer: ela pode escurecer naturalmente quando exposta ao ar e à umidade. Mas não se preocupe. Para preservar o brilho, basta guardar suas joias em um saquinho fechado, longe da luz e da umidade. Quando perderem um pouco do brilho, um pano de polimento específico para prata geralmente é suficiente para restaurá-lo.

Então, será que a prata vai destronar o ouro? Tudo indica que não; a tendência deste outono simplesmente não exige mais que você escolha entre dois extremos. Ouro, prata, bicolor: agora, tudo é permitido. O "verdadeiro luxo" de 2026, no fim das contas, pode ser simplesmente usar joias que reflitam sua personalidade.