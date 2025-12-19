Search here...

Vestir-se como uma dançarina de R&B dos anos 2000: a tendência de moda inesperada

Tendências da moda
Tatiana Richard
Após os estilos de cintura baixa e inspirados nas bailarinas, a moda se inspira na energia das coreografias de R&B dos anos 2000 para criar um guarda-roupa sensual e com estilo urbano. Calças de moletom justas e barrigas à mostra celebram a liberdade de movimento de dançarinas como Aaliyah e Destiny's Child.

Calças de jogging de cintura baixa, barriga à mostra

Calças de moletom usadas bem baixas nos quadris, revelando a barriga, dominam as ruas e os feeds do TikTok. Popularizadas por Bella Hadid e Emily Ratajkowski, essas "calças de moletom" evocam as silhuetas de grupos femininos em plena performance, combinando conforto e sensualidade sem pudor.

Tops curtos e sobreposições de dançarina

Camisetas curtas amarradas ou sobrepostas com o desabotoamento parcial, polainas que chegam até os joelhos: esses detalhes capturam a estética dos ensaios em estúdio. Marcas como a Iet Franz veem seus designs viralizarem, usados tanto para dançar quanto para se vestir bem na cidade.

R&B dos anos 2000, das pistas aos pódios

Aaliyah, Beyoncé e Britney Spears já estavam popularizando esse estilo de coreografia: calças largas, tops sem aro e uma atitude confiante. Hoje, a hashtag #choreo está bombando, com 300 mil usos no TikTok, transformando o legado do R&B em uma obsessão fashion para a Geração Y2K.

Liberdade de movimento e aceitação do próprio corpo.

Este renascimento celebra corpos em movimento, bem distantes de padrões rígidos. O Pilates e o estilo coreográfico libertam a silhueta, convidando a uma mistura de conforto atlético e feminilidade ousada, ecoando os ícones que dançaram sem concessões.

Tatiana Richard
Tatiana Richard
Como escritora, exploro a beleza, a moda e a psicologia com sensibilidade e curiosidade. Gosto de compreender as emoções que vivenciamos e de dar voz àqueles que nos ajudam a nos entendermos melhor. Em meus artigos, busco preencher a lacuna entre o conhecimento científico e nossas experiências cotidianas.
