Search here...

Suspeita de ter se submetido a cirurgia plástica, esta modelo responde com firmeza.

Léa Michel
@ameliagray/Instagram

Amelia Gray, modelo e filha da atriz americana Lisa Rinna, recentemente enfrentou acusações de múltiplas cirurgias plásticas feitas por um cirurgião plástico no Instagram. Ela respondeu firmemente, defendendo sua honestidade em relação às suas escolhas corporais.

Rumores alimentados por uma publicação viral

Em 28 de janeiro de 2026, a criadora de conteúdo Molly Bailey publicou uma sequência de fotos de antes e depois de Amelia Gray, acusando-a de ter feito preenchimento labial e nas bochechas, remoção de gordura bucal, rinoplastia, preenchimento da mandíbula e aplicações de Botox antes dos 25 anos. Bailey satirizou seu papel em "A Beleza", série satírica de Ryan Murphy sobre padrões de beleza irreais, onde Amelia Gray nega ter feito qualquer tipo de preenchimento. Amelia Gray comentou: "Bem, querida, você está escrevendo notícias falsas sobre mulheres, pare com isso! As mulheres precisam se apoiar."

Uma resposta honesta e assertiva

Amelia Gray esclareceu que usou SkinVive (ácido hialurônico para a pele das bochechas, sem efeito permanente de preenchimento) e não preenchimento labial tradicional: "Eu literalmente disse o que coloquei nos meus lábios..." Diante das acusações de mentira, ela admitiu ter feito rinoplastia e detalhou seu histórico, que explicou à Variety : uma redução médica nos seios aos 16 anos para prevenir uma infecção causada por um piercing, seguida de implantes que falharam e exigiram reconstrução de emergência. Amelia Gray explicou que se arrepende de ter deixado um ex-namorado mais velho influenciar suas escolhas, mas descartou as especulações infundadas.

O paradoxo dos padrões de beleza

Esse conflito evidencia o duplo padrão imposto às modelos: criticadas se fazem cirurgia plástica e vistas com suspeita se não fazem. Amelia Gray, em seu papel em "A Beleza", desafia diretamente essas normas tóxicas, ao mesmo tempo que defende a solidariedade feminina contra julgamentos precipitados. Sua intervenção ecoa a da atriz e diretora americana Brittany Snow, que recentemente negou ter se submetido a uma cirurgia em um caso semelhante.

Amelia Gray transforma, assim, os ataques em um apelo à autenticidade, recusando-se a deixar que seu corpo se torne um "campo de batalha especulativo". Sua resposta firme — uma mistura de honestidade médica e um chamado à sororidade — nos convida a repensar como analisamos a aparência das mulheres na era das redes sociais.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
Article précédent
Dakota Johnson chama a atenção na Semana de Moda de Paris com um look "sem calças".

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Dakota Johnson chama a atenção na Semana de Moda de Paris com um look "sem calças".

A atriz, produtora e modelo americana Dakota Johnson reinventou o maximalismo boêmio dos anos 70 ao aparecer sem...

"Outra barriga grande": Rihanna enfrenta críticas persistentes de "haters"

Recentemente, em Paris, Rihanna não fez apenas uma "declaração de moda": sua barriga pós-parto tornou-se mais uma vez...

Com um look deslumbrante, essa cantora fez uma aparição impressionante.

A estrela pop sul-africana Tyla continua a fazer sucesso, desta vez no programa The Tonight Show Starring Jimmy...

"Já faz um ano": Gisele Bündchen fala sobre seu dia a dia como mãe de três filhos.

A supermodelo brasileira Gisele Bündchen está compartilhando um ano de ternura com seu terceiro filho através de fotos...

Vestida casualmente, esta atriz indiana impressiona com sua pele radiante.

A atriz, cantora, produtora, escritora e modelo indiana Priyanka Chopra compartilhou recentemente uma foto no Instagram que viralizou...

Aos 51 anos, Penélope Cruz surpreende com um corte de cabelo curto.

A atriz, modelo e estilista espanhola Penélope Cruz causou sensação recentemente no desfile da coleção de Alta Costura...

© 2025 The Body Optimist