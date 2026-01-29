Suspeita de ter se submetido a cirurgia plástica, esta modelo responde com firmeza.

Amelia Gray, modelo e filha da atriz americana Lisa Rinna, recentemente enfrentou acusações de múltiplas cirurgias plásticas feitas por um cirurgião plástico no Instagram. Ela respondeu firmemente, defendendo sua honestidade em relação às suas escolhas corporais.

Rumores alimentados por uma publicação viral

Em 28 de janeiro de 2026, a criadora de conteúdo Molly Bailey publicou uma sequência de fotos de antes e depois de Amelia Gray, acusando-a de ter feito preenchimento labial e nas bochechas, remoção de gordura bucal, rinoplastia, preenchimento da mandíbula e aplicações de Botox antes dos 25 anos. Bailey satirizou seu papel em "A Beleza", série satírica de Ryan Murphy sobre padrões de beleza irreais, onde Amelia Gray nega ter feito qualquer tipo de preenchimento. Amelia Gray comentou: "Bem, querida, você está escrevendo notícias falsas sobre mulheres, pare com isso! As mulheres precisam se apoiar."

Uma resposta honesta e assertiva

Amelia Gray esclareceu que usou SkinVive (ácido hialurônico para a pele das bochechas, sem efeito permanente de preenchimento) e não preenchimento labial tradicional: "Eu literalmente disse o que coloquei nos meus lábios..." Diante das acusações de mentira, ela admitiu ter feito rinoplastia e detalhou seu histórico, que explicou à Variety : uma redução médica nos seios aos 16 anos para prevenir uma infecção causada por um piercing, seguida de implantes que falharam e exigiram reconstrução de emergência. Amelia Gray explicou que se arrepende de ter deixado um ex-namorado mais velho influenciar suas escolhas, mas descartou as especulações infundadas.

Veja esta publicação no Instagram Uma postagem compartilhada por (っ◔◡◔)っ ♥ Amelia ♥ (@ameliagray)

O paradoxo dos padrões de beleza

Esse conflito evidencia o duplo padrão imposto às modelos: criticadas se fazem cirurgia plástica e vistas com suspeita se não fazem. Amelia Gray, em seu papel em "A Beleza", desafia diretamente essas normas tóxicas, ao mesmo tempo que defende a solidariedade feminina contra julgamentos precipitados. Sua intervenção ecoa a da atriz e diretora americana Brittany Snow, que recentemente negou ter se submetido a uma cirurgia em um caso semelhante.

Amelia Gray transforma, assim, os ataques em um apelo à autenticidade, recusando-se a deixar que seu corpo se torne um "campo de batalha especulativo". Sua resposta firme — uma mistura de honestidade médica e um chamado à sororidade — nos convida a repensar como analisamos a aparência das mulheres na era das redes sociais.