Entre renda e estampa de leopardo, a atriz Bella Thorne faz uma aparição marcante.

A atriz americana Bella Thorne demonstra mais uma vez seu bom gosto. Ela compartilhou uma série de fotos em sua conta do Instagram, usando um look que combina renda e estampa animal.

Uma brincadeira com texturas entre renda e estampa de leopardo.

Para esta ocasião, Bella Thorne optou por um vestido preto de renda, que combinou com um casaco de estampa de leopardo. O contraste entre o tricô delicado e a estampa animal confere ao conjunto uma vibe decididamente rock 'n' roll. O corte ajustado do vestido e o casaco usado por cima estruturam o look e adicionam personalidade a uma produção pensada para uma noite especial.

Uma maquiagem que combine com o look.

Quanto ao penteado, Bella Thorne deixou seus longos cabelos castanho-avermelhados caírem em ondas suaves, adicionando movimento à imagem. Sua maquiagem segue o mesmo tema: olhos esfumados, pele luminosa e lábios brilhantes completam o visual. A harmonia entre cabelo, maquiagem e roupa reflete uma verdadeira coerência estilística.

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Um estilo fiel à sua imagem.

Segundo o Mandatory, que divulgou a notícia, a série de fotos rapidamente se espalhou pelas redes sociais. Fiel ao seu estilo, Bella Thorne continua a exibir sua imagem pessoal e descomplicada, que se tornou uma marca registrada de sua imagem pública ao longo dos anos. Esta última aparição está em consonância com suas escolhas de moda habituais.

Com este look, Bella Thorne reafirma sua abordagem à moda, baseada no contraste e na ousadia. Combinando renda e estampa de leopardo, ela apresenta com confiança um visual que ilustra sua visão divertida da moda. Uma demonstração de estilo que certamente inspirará seus seguidores.