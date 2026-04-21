O vestido e o corte de cabelo da cantora Christina Aguilera causaram sensação no tapete vermelho.

A cantora e compositora americana Christina Aguilera não compareceu ao Breakthrough Prize 2026 apenas para marcar presença. Ela fez uma entrada impactante de duas maneiras: com um vestido preto glamoroso e um corte de cabelo que surpreendeu a todos.

Um look concebido da cabeça aos pés.

Na 12ª cerimônia do Breakthrough Prize, em 18 de abril de 2026, em Santa Monica, Christina Aguilera revelou o que rapidamente se tornou um dos looks mais comentados da noite. A cantora apareceu com um vestido preto tomara que caia com um corpete estruturado em couro sintético que criava uma silhueta ampulheta. A saia se transformava gradualmente em um drapeado plissado com painéis semitransparentes, contrastando com a formalidade da parte de cima. Uma leve cauda na parte de trás suavizava o visual.

Naquela noite, Christina Aguilera estava acompanhada de seu noivo, Matthew Rutler, que estava elegante em um terno preto. Juntos, eles formaram um dos casais mais estilosos da cerimônia do Breakthrough Prize deste ano, apelidada de "Oscar da ciência".

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Acessórios que combinam com o tema preto.

Christina Aguilera completou seu look com um colar com uma grande pedra escura em uma corrente de diamantes bem fechada, uma pulseira delicada e vários anéis. Sandálias pretas de bico fino e salto aberto finalizaram um visual monocromático, impecável do primeiro olhar ao último detalhe.

A verdadeira surpresa: o corte de cabelo.

Embora o vestido certamente tenha chamado a atenção, foi seu novo corte de cabelo que gerou mais reações. Conhecida por seus longos cabelos loiros, Christina Aguilera chegou com um bob na altura do queixo com as pontas levemente onduladas, emoldurando seu rosto de forma limpa e quase geométrica. O toque característico: uma microfranja. O corte, estilizado pelo cabeleireiro Yuichi Ishida, encontra um equilíbrio entre modernidade ousada e elegância refinada.

Ao optar por um look todo preto impecável e uma transformação capilar dramática, Christina Aguilera provou que sabe como surpreender. Combinando sofisticação clássica com um toque moderno, ela fez uma aparição memorável e reafirmou seu status de ícone capaz de se reinventar sem jamais passar despercebida.