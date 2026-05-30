"Agora aceito minha aparência": aos 52 anos, Victoria Beckham se abre sobre o assunto.

A estilista e empresária britânica Victoria Beckham falou abertamente sobre sua relação com a imagem e o envelhecimento em uma entrevista recente ao The Times . Ela explicou que finalmente está aprendendo a aceitar sua aparência após anos de inseguranças e dúvidas sobre si mesma.

Victoria Beckham fala sobre anos se sentindo mal com sua imagem.

Conhecida desde os anos 90 graças às Spice Girls, Victoria Beckham viveu durante muito tempo sob o constante escrutínio do público e da mídia. Nesta entrevista recente, ela admite ter passado grande parte da vida insatisfeita com sua aparência.

Ela explica que frequentemente sentia pressão relacionada à sua imagem, principalmente durante os anos em que era onipresente nos tabloides. Olhando para trás, no entanto, ela diz que desenvolveu uma relação mais tranquila consigo mesma. Hoje, Victoria Beckham afirma que se aceita mais como é, sem tentar atender às expectativas externas. Ela atribui essa evolução pessoal à idade e à experiência.

"Agora posso controlar a narrativa"

Nesta entrevista, Victoria Beckham explica que o tempo lhe permitiu "preocupar-se menos com o que os outros pensam". Ela afirma agora "controlar a narrativa" em torno de sua imagem, uma forma de recuperar o controle sobre a percepção pública que há muito tempo está associada a ela.

Esse distanciamento também parece estar ligado à sua maturidade pessoal e profissional. Há vários anos, Victoria Beckham consolidou-se no mundo da moda com sua própria marca, construindo uma identidade bem diferente da estrela pop que um dia representou. Em suas próprias palavras, ela descreve "uma forma de aceitação gradual", muito distante das exigências de perfeição frequentemente impostas às mulheres sob os holofotes.

A saúde e o bem-estar são fundamentais em sua vida diária.

Victoria Beckham também afirma que dá grande importância à sua saúde física e mental. Ela explica que pratica mais esportes agora do que aos 20 ou 30 anos, acreditando que "a idade não deve ser vista como um limite".

Ela enfatiza a importância de se sentir bem consigo mesma, em vez de buscar uma imagem irrealista. Essas declarações refletem uma tendência mais ampla entre figuras públicas que estão falando mais abertamente sobre questões relacionadas ao envelhecimento, à autoaceitação e à pressão para se conformar aos padrões de beleza.

Uma mãe atenta às aspirações de seus filhos.

Durante seu discurso, Victoria Beckham também falou sobre seu papel como mãe de seus quatro filhos. Ela explicou que "quer apoiá-los em seus projetos sem impor uma direção específica a eles".

Victoria Beckham já havia abordado esse tema no podcast "Aspire with Emma Grede", onde afirmou não ser "uma mãe autoritária". Seu principal objetivo, explicou, é incentivar os filhos a desenvolverem seu próprio potencial. Essa abordagem reflete o desejo de incutir confiança e liberdade, bem diferente das expectativas às vezes associadas a famílias sob os holofotes.

Uma discussão mais livre sobre o envelhecimento.

Com esta entrevista, Victoria Beckham junta-se ao grupo de celebridades que optam por falar abertamente sobre o envelhecimento e os desafios associados à imagem corporal. Numa indústria frequentemente caracterizada pela busca da eterna juventude, as suas palavras ressoam com muitas mulheres que enfrentam as mesmas questões. Sem pretender dar lições de moral, ela partilha uma experiência pessoal e uma evolução íntima que agora lhe parece permitir abordar esta nova fase da sua vida com maior serenidade.

Victoria Beckham afirma que está gradualmente aceitando sua aparência após anos de inseguranças e pressão da mídia. Por meio de suas reflexões pessoais, ela apresenta uma visão mais tranquila do envelhecimento, centrada no bem-estar, na autoconfiança e na autoaceitação.