Com suas sapatilhas de balé metalizadas, Emma Roberts confirma o retorno dessa tendência.

A sapatilha de bailarina ainda não está fora de moda. Em um evento de moda em Nova York, a atriz e produtora americana Emma Roberts reinventou este calçado icônico com um par prateado metálico, confirmando o forte retorno da tendência neste verão de 2026.

Sapatilhas de ballet metálicas que causam sensação

Emma Roberts compareceu recentemente a um desfile de moda no bairro do SoHo, em Nova York, onde causou uma ótima impressão com seu calçado. Ela optou por um par de sapatilhas de verniz prateado, com um design inteligente de tiras cruzadas que lembra os sapatos Mary Jane. O modelo também se destacou pelo bico arredondado e pelo peito do pé alto, que oferece maior cobertura na parte superior do pé — um detalhe muito em alta.

Um look de moda completo e colorido

O restante do look era igualmente elegante. Emma Roberts usava uma saia estampada colorida com tema de viagem, combinada com uma blusa canelada de mangas compridas em um tom vibrante de azul celeste. Seu cabelo estava estilizado em longas ondas loiras e ela completou o visual com uma pequena bolsa bege. A saia divertida complementava perfeitamente a elegância discreta da blusa e dos acessórios.

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A sapatilha de bailarina, uma tendência chave para o verão de 2026.

Com essa escolha, Emma Roberts confirma uma tendência que não dá sinais de desaceleração: o grande retorno da sapatilha de ballet. À medida que o verão de 2026 se aproxima, o sapato baixo está se tornando onipresente, usado por inúmeras celebridades.

A cantora, compositora, musicista, produtora e atriz espanhola Rosalía adotou recentemente a sapatilha em uma versão franzida, enquanto o cantor, compositor, músico e ator britânico Harry Styles a adicionou ao seu repertório para cerimônias e aparições na televisão. Isso prova que a sapatilha, por muito tempo relegada à categoria "recatada", está se reinventando: disponível em versões metalizadas, com tiras ou até mesmo com um decote alto, ela agora se afirma como uma verdadeira declaração de moda por si só.

Ao optar por sapatilhas metalizadas tão originais quanto elegantes, Emma Roberts criou um dos looks mais inspiradores do momento — e confirma que os sapatos baixos definitivamente reconquistaram seu lugar na moda. É uma tendência fácil de adotar e que promete ser o nosso calçado preferido durante todo o verão.