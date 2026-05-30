Esta atriz americana de Euphoria responde às críticas sobre seu rosto.

A atriz americana Chloe Cherry, que ficou famosa na série "Euphoria", está cansada dos comentários sobre sua aparência. Ela decidiu se pronunciar, denunciando uma "verdadeira obsessão com seu rosto".

Uma "experiência social" em meio a críticas.

Em uma entrevista em vídeo para uma revista feminina britânica , Chloe Cherry falou sobre a enxurrada de críticas direcionadas aos seus lábios desde sua aparição na segunda temporada da série Euphoria. "Todo mundo dizia: 'Meu Deus, seus lábios estão enormes!' E eu pensava: 'Bem, esse é o meu rosto'", contou. Para a atriz, essa avalanche de reações assumiu ares de "experimento social", revelando como as pessoas julgam alguém que opta por alterar o próprio corpo. "As pessoas se importam demais com o que os outros fazem com seus rostos", afirmou.

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Lábios que viralizaram desde "Euphoria"

Desde que interpretou Faye na série de sucesso da HBO, a aparência de Chloe Cherry tem sido alvo de intenso escrutínio. Sua chegada na segunda temporada a catapultou para a fama, mas também desencadeou uma enxurrada de memes e comentários sobre seus lábios carnudos. Já em 2022, ela confidenciou à Variety seu espanto com a dimensão do fenômeno: a quantidade de manchetes e publicações dedicadas à sua boca parecia simplesmente "surreal" para ela.

Uma abordagem clara e honesta às suas alterações.

Longe de esconder, Chloe Cherry abraça completamente suas escolhas. "Obviamente, eu faço preenchimento labial", explicou ela em um vídeo de beleza para a Vogue. Ela até admite que já fez tantas vezes que não precisa mais de creme anestésico. "É a minha marca registrada", resume. Chloe Cherry reconhece que inicialmente usou Botox e preenchimentos porque não gostava do seu rosto, antes que isso se tornasse "um hábito". Com humor, ela brinca sobre sua testa, que ela acredita ter sido tão afetada por tantos procedimentos que o músculo "atrofiou". Apesar disso, ela diz estar "feliz com o resultado".

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Um debate sobre a liberdade de controlar o próprio corpo.

Além de sua experiência pessoal, a declaração de Chloe Cherry destaca uma questão social crucial: o direito de todos de controlar sua própria aparência sem julgamentos. Ao se recusar a se justificar, Chloe Cherry nos lembra de uma verdade frequentemente esquecida online: seu rosto pertence somente a ela. Essa mensagem de autonomia ressoa profundamente em um momento em que a aparência das mulheres é mais do que nunca comentada, analisada e criticada nas redes sociais.

Ao abordar diretamente as críticas, Chloe Cherry transforma uma controvérsia recorrente em um apelo à liberdade individual. Ela envia uma mensagem clara: o que uma pessoa decide fazer com o próprio corpo é assunto dela.