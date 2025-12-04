"Uma modelo!": Esta cantora coreana está chamando a atenção.

Lisa, do grupo feminino de K-pop sul-coreano BLACKPINK, confirmou mais uma vez seu status de ícone fashion em um evento recente de uma marca de luxo, onde seu look causou sensação entre fãs e a mídia. Considerada por muitos uma supermodelo, a cantora cativou a todos com um visual conceitual e sofisticado.

Um ícone do K-pop em estilo alta costura.

Lalisa Manobal, mais conhecida como Lisa, é a rapper e dançarina principal do grupo feminino de K-pop sul-coreano BLACKPINK, e também uma das figuras mais requisitadas pelas principais marcas de luxo. Seu papel como embaixadora de marcas faz parte de uma carreira já marcada por inúmeras parcerias de prestígio e presença constante nos principais desfiles de moda. Por meio dessas colaborações, ela se consolidou como um ícone de estilo, capaz de transitar com facilidade do glamour clássico às silhuetas mais vanguardistas.

Um look que flerta com as passarelas.

No evento da Louis Vuitton, Lisa surgiu com um look que parecia ter saído direto das passarelas, combinando tecidos transparentes, linhas gráficas e volume dramático. A peça central apresentava um efeito de "caneta hidrográfica": os contornos da blusa e da calça pareciam ter sido desenhados diretamente em seu corpo. Sua silhueta foi complementada por mangas bufantes amplas e uma cauda dramática, transformando cada movimento em uma mini performance de alta-costura, como se ela estivesse desfilando em uma passarela.

Cachos XXL para um efeito de supermodelo

Embora o look fosse impactante, o penteado era igualmente marcante: Lisa exibia cachos enormes e volumosos, bem diferente do seu visual liso característico, reforçando a ilusão de uma top model em um editorial de moda. Essa generosa cabeleira emoldurava seu rosto e acentuava a dimensão teatral do look, além de evocar o auge das supermodelos dos anos 90. Combinadas com uma maquiagem impecável e uma postura confiante, essas escolhas de moda conferiram ao visual uma aura de "supermodelo fora de serviço" perfeitamente controlada.

Uma reputação de "camaleão da moda"

Esta não é a primeira vez que Lisa chama a atenção com um look deslumbrante, e sua reputação como uma "camaleã da moda" cresce a cada aparição. Em outros eventos da Louis Vuitton, ela já alternou entre looks estruturados em couro, vestidos fluidos e peças de tricô coloridas, sempre em sintonia com as tendências. Essa capacidade de se reinventar, mantendo-se instantaneamente reconhecível, contribui para sua imagem de artista completa, igualmente à vontade em palcos de shows e na primeira fila de desfiles de moda.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por LISA (@lalalalisa_m)

Com este look, Lisa demonstra mais uma vez que domina tanto os códigos da alta costura quanto os dos palcos. Ao borrar as fronteiras entre ídolo do K-pop, estrela global e musa da moda, ela confirma que não é mais apenas "uma cantora coreana que chama a atenção", mas uma das figuras centrais no diálogo atual entre a cultura pop e o luxo.