Aos 67 anos, Andie MacDowell exibe com elegância seus cabelos grisalhos.

Andie MacDowell causou sensação recentemente na festa de 20º aniversário do programa Mulheres de Valor da L'Oréal Paris, com um vestido de chiffon bordô. A atriz e modelo americana usou um vestido com decote profundo e saia assimétrica drapeada que chegava até o chão, realçando sua silhueta.

A tendência do bug do milênio revisitada

Andie MacDowell reviveu uma tendência bastante controversa dos anos 2000 com blusas de ombros à mostra que revelavam seus ombros, braços e costas. Essas mangas levemente alargadas, franzidas nos punhos, ofereciam um toque de nostalgia e modernidade. Essa silhueta fez muito sucesso nas décadas de 1990, 2000 e 2010, sendo adotada por diversas celebridades, e Andie MacDowell deu a ela uma interpretação estilosa no tapete vermelho.

Andie MacDowell no 20º aniversário do programa Mulheres de Valor da L'Oréal Paris no Museu da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas . pic.twitter.com/sRcQdqObsL — Luv (@cherrymagazinee) 4 de dezembro de 2025

O charme dos cabelos grisalhos exibido com orgulho

Andie MacDowell abraçou seu status de "raposa prateada" exibindo seus característicos cachos grisalhos, estilizados em mechas soltas que caíam sobre o peito com uma risca lateral. Essa escolha ousada realça uma elegância natural, adicionando uma nova dimensão à sua imagem glamorosa. A maquiagem completou o look com uma sutil sombra lavanda iridescente, um toque de blush e lábios nude.

Em resumo, com essa aparência marcante, Andie MacDowell confirma mais uma vez que é um verdadeiro ícone de elegância atemporal. Ao assumir completamente seus cabelos grisalhos e revisitar de forma moderna uma tendência chave dos anos 2000, a atriz demonstra que confiança e estilo não têm idade. Seu visual nos lembra que é possível celebrar a própria imagem sem sacrificar a personalidade, inspirando muitas mulheres a abraçarem sua beleza natural com orgulho.