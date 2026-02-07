Search here...

Esta cantora americana denuncia uma pergunta considerada "sexista".

Léa Michel
@madisonbeer/Instagram

Com apenas 26 anos, Madison Beer se tornou uma das estrelas em ascensão do pop americano. Conhecida por sua voz cativante e independência artística, a cantora também se consolidou como uma defensora ativa contra o sexismo. Recentemente, ela denunciou uma pergunta que considerou "misógina" e que lhe foi feita em um ambiente predominantemente masculino — uma anedota que evidencia os preconceitos que ainda persistem em nossa sociedade.

Uma experiência reveladora em um ambiente dominado por homens.

Em entrevista ao The Hollywood Reporter , Madison Beer contou que recebeu um elogio pelo seu relógio em um evento. O elogio, aparentemente simples, rapidamente tomou um rumo desagradável quando um homem perguntou se o "namorado" dela o havia comprado. A cantora respondeu, com um toque de ironia: "Não, eu mesma comprei. Obrigada mesmo assim."

Este incidente aparentemente "inocente" possui um forte significado simbólico. Para Madison Beer, essa reação reforça uma ideia ainda profundamente enraizada: a de que uma mulher, mesmo bem-sucedida, não pode ser a fonte de seu próprio sucesso ou bens materiais.

O sexismo cotidiano, um problema que continua relevante nos dias de hoje.

Em seu discurso, Madison Beer enfatiza a persistência desses "pequenos" gestos ou comentários que refletem um sexismo subjacente: "Até eu, que sou minha própria chefe, ainda ouço comentários assim de homens", confessa. Essa experiência reflete um contexto social mais amplo, onde comportamentos misóginos, sejam sutis ou flagrantes, continuam a existir. De figuras políticas que criticam mulheres por sua aparência a influenciadores que disseminam retórica sexista, a evolução das atitudes ainda parece incompleta.

Um artista independente e determinado

Desde os seus primeiros passos — quando um cover de uma música de Etta James no YouTube chamou a atenção de Justin Bieber — Madison Beer construiu sua carreira com base em talento e trabalho árduo. Duas vezes indicada ao Grammy, ela tem total controle sobre sua imagem e seus projetos artísticos. Sua denúncia, portanto, não é apenas um grito do coração, mas também um ato de ativismo em apoio ao empoderamento feminino no mundo do entretenimento.

A anedota compartilhada por Madison Beer ilustra a persistência do sexismo no cotidiano, mesmo entre as mulheres mais bem-sucedidas. Ao se manifestar, a cantora ajuda a destacar as microagressões que muitas ainda vivenciam. Seu testemunho nos lembra que, além das grandes reivindicações, a verdadeira igualdade muitas vezes se conquista nos detalhes da vida diária.

