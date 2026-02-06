Search here...

Aos 76 anos, este modelo icônico está de volta.

Fabienne Ba.
@twiggylawson/Instagram

A modelo, atriz e cantora britânica Twiggy volta aos holofotes como o rosto da campanha Primavera/Verão 2026 da Burberry. Sua presença simboliza tanto uma homenagem à herança da moda quanto uma celebração de sua influência duradoura.

Um ícone dos anos sessenta reinterpretado pela Burberry.

Twiggy, figura icônica dos anos 1960, personifica mais uma vez o espírito da moda para a grife britânica Burberry em sua coleção Primavera/Verão 2026. A campanha, dirigida pelo diretor criativo Daniel Lee, apresenta a supermodelo britânica ao lado de um elenco contemporâneo, destacando a força atemporal de seu estilo e sua capacidade de transcender gerações.

Veja esta publicação no Instagram

Uma publicação compartilhada por Twiggy (@twiggylawson)

Um símbolo de elegância que transcende os tempos

Mais do que uma simples presença, a escolha de Twiggy como rosto da campanha reforça o desejo da marca de promover uma estética que transcende a idade. Por meio de peças que mesclam tradição e modernidade, a Burberry associa sua identidade à de uma mulher cuja silhueta e atitude marcaram a história da moda.

Um legado que continua a ser influente.

Desde sua ascensão meteórica na década de 1960, a carreira de Twiggy se estendeu muito além das passarelas, incluindo incursões no cinema, na música e na televisão. Embora suas aparições em campanhas de moda tenham se tornado menos frequentes ao longo das décadas, cada uma delas permanece um evento significativo no mundo da moda.

Ao escolher Twiggy para personificar sua campanha Primavera/Verão 2026, a Burberry homenageia uma pioneira que continua a inspirar designers e entusiastas da moda. Twiggy prova que influência e carisma não desaparecem com o tempo; pelo contrário, reinventam-se, tornando-a uma figura relevante no cenário criativo.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
Article précédent
"Ela não envelhece": Sofía Vergara exibe um look escuro deslumbrante.
Article suivant
A rotina de beleza pré-academia de Jennifer Lopez gera reações.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

A rotina de beleza pré-academia de Jennifer Lopez gera reações.

No Instagram, Jennifer Lopez compartilha constantemente momentos do seu dia a dia, desde bem-estar e beleza até a...

"Ela não envelhece": Sofía Vergara exibe um look escuro deslumbrante.

Sofía Vergara, a icônica estrela colombiana e ícone de "Modern Family", mais uma vez cativou a todos em...

Aos 67 anos, Madonna causou sensação com um vestido justo.

A rainha do pop, Madonna, mais uma vez cativa com um look que mistura sensualidade, poder e liberdade....

"Toda vez que a vejo, esqueço o quão linda ela é": Zendaya é elogiada por sua "beleza natural".

As primeiras fotos do filme "The Drama" suscitaram uma enxurrada de comentários de admiração. No centro das atenções:...

Eles afirmam ser gêmeos siameses, mas seu sucesso é intrigante.

Com mais de 280 mil seguidores em tempo recorde, as influenciadoras "parceiras" Valeria e Camila estão atraindo tanto...

Amal Clooney celebra seu 48º aniversário: relembre seus looks icônicos.

Amal Clooney celebrou recentemente seu 48º aniversário rodeada por pessoas queridas. Foi a oportunidade perfeita para homenagear alguém...

© 2025 The Body Optimist