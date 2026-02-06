Aos 76 anos, este modelo icônico está de volta.

A modelo, atriz e cantora britânica Twiggy volta aos holofotes como o rosto da campanha Primavera/Verão 2026 da Burberry. Sua presença simboliza tanto uma homenagem à herança da moda quanto uma celebração de sua influência duradoura.

Um ícone dos anos sessenta reinterpretado pela Burberry.

Twiggy, figura icônica dos anos 1960, personifica mais uma vez o espírito da moda para a grife britânica Burberry em sua coleção Primavera/Verão 2026. A campanha, dirigida pelo diretor criativo Daniel Lee, apresenta a supermodelo britânica ao lado de um elenco contemporâneo, destacando a força atemporal de seu estilo e sua capacidade de transcender gerações.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Adrian Pulford (@udj46)

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Twiggy (@twiggylawson)

Um símbolo de elegância que transcende os tempos

Mais do que uma simples presença, a escolha de Twiggy como rosto da campanha reforça o desejo da marca de promover uma estética que transcende a idade. Por meio de peças que mesclam tradição e modernidade, a Burberry associa sua identidade à de uma mulher cuja silhueta e atitude marcaram a história da moda.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por The Australian Women's Weekly (@womensweeklymag)

Um legado que continua a ser influente.

Desde sua ascensão meteórica na década de 1960, a carreira de Twiggy se estendeu muito além das passarelas, incluindo incursões no cinema, na música e na televisão. Embora suas aparições em campanhas de moda tenham se tornado menos frequentes ao longo das décadas, cada uma delas permanece um evento significativo no mundo da moda.

Ao escolher Twiggy para personificar sua campanha Primavera/Verão 2026, a Burberry homenageia uma pioneira que continua a inspirar designers e entusiastas da moda. Twiggy prova que influência e carisma não desaparecem com o tempo; pelo contrário, reinventam-se, tornando-a uma figura relevante no cenário criativo.