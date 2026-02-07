Milhões de "curtidas" em cada postagem no Instagram: essa cantora tailandesa está batendo recordes.

Lalisa Manoban, conhecida como Lisa, ex-integrante do grupo feminino de K-pop sul-coreano Blackpink, reina absoluta no Instagram com mais de 100 milhões de seguidores e milhões de curtidas por publicação. Essa tailandesa transforma cada postagem em um verdadeiro tsunami digital, enquanto expande seu império para a música, a moda e agora também para o cinema.

Uma ascensão meteórica da Tailândia

Nascida em Bangkok em 1997, Lisa juntou-se ao grupo feminino sul-coreano Blackpink em 2016 após um intenso treinamento na YG Entertainment. Seu carisma, movimentos de dança explosivos e rap afiado rapidamente a tornaram uma das favoritas dos fãs. Como artista solo, ela alcançou um sucesso fenomenal com Lalisa (2021), Rockstar (2024) e seu álbum Alter Ego (2025).

Instagram: seu reino de curtidas

Sua conta, @lalalalisa_m, possui mais de 100 milhões de seguidores, colocando-a entre as principais do mundo. Cada postagem — seja uma selfie de moda, uma coreografia ou uma prévia de turnê — gera uma média de 3 a 4 milhões de curtidas e 20.000 comentários. Famosa por seu canal no YouTube, Lilifilm Official, ela detém um recorde mundial do Guinness por ser a primeira idol de K-pop a ultrapassar 87 milhões de seguidores no Instagram (em 2023).

Moda, luxo e influência global

Como embaixadora da Bulgari, Chanel e MAC Cosmetics, Lisa personifica o "efeito Lisa": tudo o que ela veste esgota instantaneamente. Sua figura e estilo cativam a Ásia, a Europa e a América Latina. Na Tailândia, ela é um tesouro nacional, "a asiática mais influente", segundo a Forbes Coreia .

Blackpink em carreira solo e sucesso no cinema

Após o triunfo global do grupo, Lisa trilhou brilhantemente seu próprio caminho. Seu álbum "Alter Ego" e colaborações (com Megan Thee Stallion e Rosalía) consolidaram seu status como uma superestrela solo. Sua turnê mundial de 2026 teve ingressos esgotados em todos os lugares. Mais notavelmente, ela fez sua estreia como atriz com um papel de destaque na terceira temporada de "The White Lotus" (2025), onde interpretou uma herdeira excêntrica. Essa participação marcante na HBO a catapultou para o primeiro plano do cinema internacional, demonstrando sua versatilidade além da música.

Resumindo, Lalisa Manoban não é mais apenas uma idol: ela é uma máquina de sucesso global. Aos 28 anos, do K-pop às passarelas parisienses e às telas da HBO, cada curtida no Instagram se traduz em milhões em contratos. Lisa reina suprema – e seus números continuam a subir.