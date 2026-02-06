A rotina de beleza pré-academia de Jennifer Lopez gera reações.

No Instagram, Jennifer Lopez compartilha constantemente momentos do seu dia a dia, desde bem-estar e beleza até a promoção de sua marca. Desta vez, a estrela americana gerou um verdadeiro debate ao postar um vídeo se arrumando para ir… à academia. Maquiagem completa, diversos produtos para a pele, séruns e blush: um ritual que alguns internautas consideraram "totalmente desnecessário para um treino", enquanto outros elogiaram "seu profissionalismo e brilho".

Um tutorial de maquiagem

Em seu vídeo, JLo aparece vestindo sua roupa de ginástica antes de aplicar diversos produtos de sua própria linha de beleza. Ela começa com um sérum para o pescoço, depois um sérum iluminador, antes de passar para a base, bronzer, um toque de blush cremoso, rímel e hidratante labial. A atriz, cantora, produtora, dançarina e empresária americana descreve cada etapa de sua rotina, destacando como seus produtos contribuem para sua pele radiante e autoconfiança. Ao final, ela declara que se sente "pronta para o dia" e "confortável em sua própria pele".

Usuários da internet divididos entre admiração e irritação.

Enquanto muitos fãs elogiaram sua "aparência e energia", alguns internautas não tardaram a ridicularizar o vídeo. Vários comentários destacaram o caráter "excessivo" de sua preparação: "Tudo isso só para ir à academia?", escreveu um usuário.

Outras vozes se levantaram em defesa da cantora, argumentando que ela estava simplesmente promovendo seus produtos e que não havia nada de errado em se sentir bonita usando maquiagem, mesmo para malhar. "Deixem ela em paz! Se isso a motiva a ir à academia, melhor ainda", argumentou um fã.

A opinião dos especialistas

Dermatologistas e esteticistas geralmente concordam que usar maquiagem para praticar esportes não é o ideal para a pele. Entre a transpiração, o contato com o solo e os equipamentos esportivos, a maquiagem — especialmente a base — pode sufocar a pele, obstruir os poros e causar acne. Sem falar no risco de manchas em roupas ou equipamentos. No entanto, embora a maquiagem possa ser uma forma de se sentir bem e confiante, cada pessoa é livre para fazer o que lhe convém: o mais importante é se sentir confortável consigo mesma, com ou sem maquiagem.

Entre críticas bem-humoradas e comentários de admiração, o último vídeo de Jennifer Lopez ilustra as percepções contrastantes que os internautas têm de influenciadores e celebridades. Enquanto alguns o veem como "um culto superficial à aparência", outros elogiam "uma mulher que abraça completamente sua imagem e seu sucesso". Uma coisa é certa: JLo continua a ser notícia — e a gerar burburinho — esteja ela maquiada ou não.