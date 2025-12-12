Search here...

Aos 48 anos, Shakira incendeia o palco com um vestido escultural.

Shakira causou sensação recentemente com um look espetacular que incendiou tanto o palco quanto as redes sociais. A estrela colombiana provou mais uma vez ser um ícone de estilo e performance.

Um espartilho espetacular

Durante seu show em Buenos Aires, Shakira apareceu com um corset azul metálico combinado com um deslumbrante vestido sereia azul-celeste. O vestido apresentava dois lobos esculpidos no corset, um detalhe que intrigou e cativou muitos fãs, que ficaram encantados com essa referência ao seu forte estilo visual.

Um vestido escultural no palco

O vestido se destacava pelas pregas concêntricas na barra, que desciam em cascata em diferentes níveis, criando uma impressão de movimento congelado, quase arquitetônico. Essa construção, combinada com a cor intensa do vestido, fez com que Shakira se sobressaísse no palco e reforçou o efeito "sereia" da produção.

Uma escolha estilística minimalista, e não só isso.

Shakira optou por um visual minimalista, dispensando acessórios para que o vestido e o corpete fossem os protagonistas. O único toque adicional foi um batom vermelho discreto, que acrescentou um toque de sofisticação sem desviar a atenção de sua silhueta.

Além de sua beleza estonteante, a noite se tornou ainda mais memorável porque seus dois filhos se juntaram a ela no palco para cantar. Esse momento de conexão familiar, aliado à força de sua performance, foi amplamente elogiado pelos fãs, que o consideraram um equilíbrio tocante entre superestrela e mãe orgulhosa.

Em resumo, com essa apresentação marcante, Shakira confirma mais uma vez sua capacidade de reinventar sua imagem, mantendo-se fiel à sua identidade artística. Entre a ousadia estilística, uma presença de palco magnética e a emoção compartilhada com seus filhos, a cantora nos lembra por que continua sendo uma das artistas mais influentes de sua geração.

