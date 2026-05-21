"Destruí minha vida": Esta cantora country revela que se arrependeu do casamento desde a primeira noite.

A cantora e compositora americana de música country Carly Pearce concedeu uma entrevista franca no podcast "The Person Who Believed in Me ", apresentado pelo jornalista David Begnaud. Ela falou abertamente sobre seu breve casamento com o também cantor e compositor americano de música country Michael Ray, que começou em outubro de 2019 e terminou em divórcio em junho de 2020, apenas oito meses depois.

Uma constatação que começou na noite do casamento.

No cerne de seu depoimento reside uma poderosa revelação: Carly Pearce afirma que soube desde a noite da cerimônia que seu casamento não daria certo. "Às vezes, você simplesmente sabe quando algo não está como deveria. Acho que todos na minha vida sabiam que eu tinha cometido um grande erro", confessa. Quando questionada sobre por que prosseguiu com o casamento mesmo assim, ela explica que descobriu um outro lado de seu ex-marido tarde demais.

Divórcio aceito apesar da pressão

Com notável clareza, Carly Pearce explica que se recusou a permanecer nesse casamento de conveniência. "Não fiquei porque a sociedade dizia que eu deveria. Não fiquei porque eu era uma figura pública. Eu tinha chegado ao meu limite", afirma. E acrescenta, com uma força desarmante: "Percebi muito rapidamente que não era o que eu merecia e destruí minha vida para sair dessa situação". Uma declaração que ela mantém integralmente.

A música como válvula de escape

Para superar esse período, Carly Pearce recorreu à sua arte. Em 2021, ela lançou o álbum "29", no qual seis músicas abordam diretamente as consequências de seu divórcio. "Não sou uma boa comunicadora na vida real. Então, escrevi seis músicas muito intensas sobre essa história", explica. Para sua surpresa, essas faixas tiveram grande repercussão junto ao público, demonstrando que essa também era a história de muitas outras pessoas.

Por meio deste testemunho, Carly Pearce oferece uma perspectiva rara e repleta de nuances. Ao optar por compartilhar publicamente essas fases de sua vida, ela contribui para abrir o diálogo sobre jornadas pessoais complexas.