Em um longo vestido vermelho, Adriana Karembeu atrai todos os olhares no tapete vermelho.

O 79º Festival de Cinema de Cannes (12 a 23 de maio de 2026) foi particularmente vibrante graças à exibição fora de competição de "A Batalha de De Gaulle: A Idade do Ferro". Entre as muitas celebridades no tapete vermelho, a modelo, atriz e apresentadora de televisão eslovaca Adriana Karembeu chamou a atenção. Figura conhecida no cenário midiático francês, ela optou por um visual marcante, combinando um longo vestido vermelho com um ousado penteado platinado.

Um vestido longo e vermelho vivo

O destaque do look, o longo vestido vermelho usado por Adriana Karembeu, foi uma das escolhas de cor mais marcantes da noite. Essa tonalidade vibrante, atemporal e dramática é um clássico do tapete vermelho de Cannes, transmitindo confiança e elegância. A barra fluida, que chegava até o chão, alongou harmoniosamente sua silhueta e conferiu ao conjunto um ar solene, perfeitamente adequado à natureza prestigiosa do evento. O vermelho, capturado pelos flashes dos fotógrafos, garantiu uma presença imediatamente notável.

Um penteado platinado

Outro elemento marcante de sua aparência foi o penteado. Adriana Karembeu optou por um corte chanel curto, loiro platinado, que contrastava fortemente com o tom quente do vestido vermelho. Longe de ser um mero detalhe, esse penteado curto e luminoso reforçou o caráter assertivo do visual de Adriana Karembeu, em um estilo decididamente contemporâneo.

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Uma aparição em um ambiente prestigioso

Essa aparição coincidiu com a exibição fora de competição de "A Batalha de De Gaulle: A Idade do Ferro", um dos destaques da 79ª edição do Festival de Cannes. Como todos os anos, o evento atrai um grande número de celebridades do mundo do cinema, da moda e do entretenimento, que competem pela elegância nos degraus do Palais des Festivals. Nesse cenário, Adriana Karembeu se destacou com um look que era ao mesmo tempo discreto em sua construção e espetacular em seu impacto.

Com seu longo vestido vermelho e cabelos loiros platinados, Adriana Karembeu protagonizou uma das aparições mais memoráveis da noite. Uma demonstração de elegância discreta, baseada no poder da cor e na ousadia do contraste.