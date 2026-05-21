Em um vestido dourado, Ester Expósito ilumina o Festival de Cinema de Cannes.

Ester Expósito, a atriz e modelo espanhola conhecida por seu papel como Carla Rosón Caleruega na série da Netflix "Elite", fez uma aparição particularmente deslumbrante no tapete vermelho do Festival de Cannes de 2026 para a exibição do filme "A Batalha de De Gaulle: A Era do Ferro". Ela se destacou como uma verdadeira "garota de ouro" da noite, envolta em um vestido dourado desenhado para captar a luz a cada passo.

Um vestido dourado com dupla personalidade.

A peça central deste look, o vestido dourado usado por Ester Expósito, distingue-se pela sua construção em duas partes, que brinca com um contraste marcante de materiais e volumes. Concebido para captar os holofotes, exibe uma deslumbrante paleta dourada que transforma cada movimento da atriz num jogo de reflexos. Esta dualidade, entre a estrutura da parte superior e a leveza da parte inferior, confere ao conjunto uma dimensão arquitetónica e etérea, perfeitamente adequada à solenidade de percorrer o tapete vermelho em Cannes.

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Entre estrutura controlada e radiação solar

A parte superior do vestido enfatiza a estrutura e a precisão. Confeccionado em faixas, o corpete é pontuado por recortes gráficos que definem nitidamente a silhueta. Essa construção confere uma dimensão quase escultural ao design como um todo, ao mesmo tempo que brinca com os contrastes entre áreas sólidas e aberturas estratégicas.

Na parte inferior, o vestido muda ligeiramente de estilo com uma malha fina, coberta por aplicações brilhantes. Esses enfeites cintilantes, distribuídos por todo o tecido, estendem o efeito dourado da parte superior, adicionando leveza e movimento. Para completar essa silhueta de diva, Ester Expósito deixou os cabelos soltos e esvoaçantes, emoldurando o rosto naturalmente e realçando a estética radiante do conjunto.

Com este vestido dourado, Ester Expósito fez uma das aparições mais radiantes do 79º Festival de Cinema de Cannes. Uma demonstração de estilo que combina rigor arquitetônico com brilho cintilante, confirmando seu lugar entre os novos ícones da moda no tapete vermelho.