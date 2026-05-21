Após o nascimento de sua filha, Hailee Steinfeld compartilha uma reflexão sobre seu período pós-parto.

Poucas semanas após dar à luz sua primeira filha, a atriz americana Hailee Steinfeld decidiu falar abertamente sobre sua nova vida como mãe. Em uma publicação compartilhada em seu boletim informativo pessoal, "Beau Society", ela fala com rara honestidade sobre as primeiras semanas após o parto. No centro de sua mensagem: a importância da autocompaixão e a necessidade de reconhecer a vulnerabilidade que as mulheres vivenciam após o parto, um período muitas vezes negligenciado.

Um depoimento compartilhado em seu boletim informativo.

Lançada durante a greve dos atores do SAG em 2023, sua newsletter "Beau Society" tornou-se, ao longo dos meses, um espaço pessoal e acolhedor para Hailee Steinfeld se expressar. Ela compartilha regularmente receitas, reflexões sobre o cotidiano, dicas culturais e, agora, sua experiência como mãe recente. Esta última publicação, escrita poucas semanas após o nascimento do bebê, assume a forma de uma carta aos seus assinantes, na qual ela oferece uma perspectiva calma e sincera.

Delicadeza, a palavra de ordem para as primeiras semanas.

Em sua mensagem, Hailee Steinfeld enfatiza a necessidade de as novas mães adotarem uma atitude de "extremo autocuidado". "Ainda estou nessa fase inicial e preciso me lembrar de ser muito gentil comigo mesma em todos os sentidos: fisicamente, mentalmente, nutricionalmente e espiritualmente", confidencia. Esse apelo simples e universal por gentileza ressoa com particular força em um momento em que muitas novas mães se pressionam consideravelmente para "recuperar a forma" rapidamente após a gravidez e retomar uma vida supostamente normal.

A contribuição do Ayurveda e da culinária materna

Hailee Steinfeld também compartilha o conselho que recebeu de sua doula, uma acompanhante de parto. Inspirada pela Ayurveda, a medicina tradicional indiana, sua doula recomendou que ela desse preferência a alimentos quentes durante sua recuperação para auxiliar na digestão e absorção de nutrientes. Hailee Steinfeld se lembra com carinho de uma sopa de almôndegas preparada por sua mãe, que ela descreve como "tão bonita de se ver quanto deliciosa de se comer". Este momento familiar emocionante serve como um lembrete de como a família e os amigos são cruciais durante essa transição para a maternidade.

Um livro de referência

A atriz também compartilhou sua leitura atual: "Os Primeiros 40 Dias", um livro de Heng Ou dedicado especificamente aos cuidados que as mulheres precisam durante os primeiros 40 dias após o parto. Hailee Steinfeld confidenciou que cada palavra do livro a tocou profundamente. Ela citou uma passagem em particular que a impactou: "Mesmo 40 dias após o parto, a mãe permanece em um estado de grande vulnerabilidade. As pessoas entendem isso pelo bebê, mas não entendem pela própria mãe." Essa frase, que ela quis compartilhar publicamente, serve como um lembrete crucial de uma realidade que ainda é frequentemente ignorada.

Reconhecendo a vulnerabilidade da jovem mãe.

Além das dicas de alimentação, a mensagem de Hailee Steinfeld é um poderoso apelo para que reconheçamos as necessidades específicas das novas mães. Suas palavras ponderadas e afetuosas ajudam a quebrar o silêncio, por vezes opressivo, que envolve o período pós-parto, lembrando-nos de que a transição para a maternidade não se limita ao nascimento de um filho. Envolve também uma profunda transformação, tanto física quanto emocional, que merece ser acolhida com paciência, gentileza e apoio.

Uma fase da vida que ressoa profundamente com um novo capítulo.

Essa revelação pessoal acontece em um momento crucial na carreira da atriz. Além de sua primeira gravidez, Hailee Steinfeld compartilhou recentemente, em entrevista à revista Bustle, a sensação de "abraçar completamente a feminilidade". Seu papel mais recente no filme "Pecadores" (Sinners), dirigido por Ryan Coogler e coestrelado por Michael B. Jordan, veio no que ela mesma descreve como o momento ideal. "Tudo acontece por uma razão. O timing é tudo", afirmou, enfatizando que esse período profissional frutífero coincide com um marco pessoal significativo.

Ao compartilhar tão abertamente as primeiras semanas de sua maternidade, Hailee Steinfeld oferece aos seus leitores um relato raro e sincero. Suas palavras, ao mesmo tempo informadas e ternas, ajudam a destacar um período frequentemente negligenciado na jornada da maternidade: o momento em que, após a euforia da chegada do bebê, a nova mãe também precisa reservar um tempo para se reconectar consigo mesma, reconstruir sua vida e se permitir desacelerar.