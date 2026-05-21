Em Miami, esta ex-tenista está causando sensação com suas fotos de verão.

Diretamente de Miami, a ex-tenista canadense Eugenie Bouchard compartilhou uma série de fotos ensolaradas em sua conta do Instagram, que imediatamente geraram grande entusiasmo entre seus seguidores. Bouchard, que se aposentou do tênis profissional em julho de 2025, está aproveitando a cidade da Flórida em uma atmosfera decididamente veranil e tranquila, longe dos holofotes dos torneios internacionais.

Um ambiente ensolarado e descontraído

Em uma sequência de sete fotos publicadas nas redes sociais, a ex-campeã oferece um verdadeiro cartão-postal de Miami. Com um drinque na mão, banhada pela luz quente e dourada típica da Flórida, ela aparece em tons suaves e luminosos, com a atmosfera característica do litoral americano ao fundo. "É aquela época do ano! 🍹" , escreveu na legenda da publicação, com bom humor, capturando em poucas palavras o espírito descontraído do momento e a chegada do clima mais quente.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Genie Bouchard (@geniebouchard)

Uma nova vida ativa nas redes sociais

Desde que se aposentou das competições de elite em julho de 2025, Eugenie Bouchard vem se reinventando gradualmente nas redes sociais. Agora livre da exigente agenda de torneios, ela compartilha regularmente momentos do seu dia a dia com seus fãs: viagens, treinos, tempo com amigos e escapadas ensolaradas. Essa nova dimensão, mais pessoal e menos restrita, de sua presença pública cativou uma comunidade fiel que acompanha com entusiasmo cada uma de suas publicações.

Uma retrospectiva de uma carreira notável.

Além da atmosfera ensolarada da foto, vale a pena lembrar a impressionante carreira esportiva da canadense. Eugenie Bouchard alcançou o quinto lugar no ranking mundial em 2014, um ano crucial em que chegou às semifinais do Aberto da Austrália com apenas 20 anos, antes de se tornar finalista em Wimbledon. Ela se tornou, assim, a primeira canadense a chegar a uma final de simples de um Grand Slam representando seu país. Anteriormente campeã juvenil em Wimbledon em 2012, ela também recebeu o prêmio de Jogadora Revelação do Ano da WTA em 2013.

Com esta série de fotos ensolaradas publicadas em Miami, Eugenie Bouchard nos lembra que sua aposentadoria do esporte não significa, de forma alguma, o fim de sua presença pública. É um novo capítulo, mais leve e livre, que ela agora escreve em seu próprio ritmo e com naturalidade.