Vestindo um vestido com espartilho, esta cantora sul-africana reinterpreta um símbolo icônico da moda.

Tyla, a cantora sul-africana em ascensão, recentemente chamou a atenção na Semana de Moda de Paris ao revisitar com ousadia um símbolo lendário da moda.

Em um vestido com espartilho cônico, uma clara homenagem a Gaultier.

No desfile da coleção Outono/Inverno 2026/2027 de Jean-Paul Gaultier, Tyla fez uma entrada impactante na primeira fila, vestindo o icônico vestido preto com corpete da grife. Essa escolha estruturada e escultural definiu sua cintura, criando uma silhueta ampulheta icônica, enquanto a saia circular de cetim, que se abria abaixo dos joelhos, adicionava fluidez e volume. Completando o look com scarpins pretos de bico fino, uma gargantilha de renda branca e joias delicadas, a produção combinou elegância retrô com modernidade chique.

Tyla comparecendo ao desfile de outono/inverno 2026 de Jean Paul Gaultier. pic.twitter.com/oBv6yGLu6F — linda (@itgirlbackup) 8 de março de 2026

Uma homenagem aos ícones dos anos 90.

Este corset é uma homenagem direta a Madonna, que imortalizou o modelo nos anos 90, durante a era Jean-Paul Gaultier. Tyla, fiel ao seu estilo dramático, atualizou este look icônico adicionando seu toque pessoal: cabelos soltos e ondulados, pele radiante e lábios brilhantes para equilibrar a imponência da peça. No tapete vermelho, ela até tirou uma selfie vintage com um Blackberry, reforçando a vibe retrô e moderna.

Com seu vestido de corset cônico Jean-Paul Gaultier, Tyla demonstra sua maestria na arte de reinterpretar ícones da moda, ao mesmo tempo que afirma sua personalidade extravagante. Este look parisiense, entre a nostalgia à la Madonna e a vanguarda sul-africana, anuncia uma temporada em que o corset cônico promete reinar absoluto mais uma vez nos tapetes vermelhos do mundo todo.