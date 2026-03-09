Sem maquiagem, Gwyneth Paltrow arrasa em um look casual.

A atriz e cantora americana Gwyneth Paltrow encantou mais uma vez seus fãs ao aparecer sem maquiagem e com um look supercasual para preparar o café da manhã de fim de semana em sua já famosa série "café da manhã com o namorado".

Gwyneth em seu cotidiano natural

Em um vídeo recente no Instagram, Gwyneth Paltrow se filma na cozinha preparando ovos com legumes assados, dando continuidade ao seu ritual matinal de sábado com o marido, o roteirista, diretor e produtor de televisão americano Brad Falchuk. Ela aparece sem maquiagem, com os cabelos loiros soltos sobre os ombros, transmitindo uma imagem descontraída de beleza natural. Sua alegria serena e desenvoltura diante da câmera reforçam essa impressão de simplicidade, tão cativante quanto suas receitas.

Um look casual que chama a atenção.

Para este novo episódio, Gwyneth opta por um look minimalista: uma camiseta longa cinza com o logo da Universidade Brown, combinada com peças pretas. O contraste entre a blusa folgada, no estilo universitário, e a calça curtíssima cria uma silhueta aconchegante e elegante, perfeita para uma manhã de fim de semana em casa. Descalça e relaxada, a atriz personifica esse estilo sofisticado de roupa para ficar em casa, que inspira tanto os amantes da gastronomia e da saúde quanto os fãs de moda casual.

O ritual do "café da manhã com o namorado" se tornou um encontro cult.

Esse formato de "café da manhã com o namorado" começou no início do relacionamento dela com Brad Falchuk, quando Gwyneth começou a preparar um café da manhã cuidadosamente planejado para ele todos os sábados. Com o tempo, esse ritual privado se transformou em um evento público muito aguardado, onde os espectadores encontram tanto ideias de receitas quanto inspiração para roupas confortáveis. De conjuntos de pijama românticos a tops cropped e shorts fluidos, cada episódio revela uma nova faceta do estilo dela, ao mesmo tempo que mostra a imagem de um casal unido e uma vida cotidiana relaxada.

Ao aparecer sem maquiagem, com uma camiseta universitária e shorts pretos, Gwyneth Paltrow prova que consegue causar impacto sem um vestido de gala ou maquiagem sofisticada. Seu "café da manhã com o namorado" combina com maestria autenticidade e um estilo de vida descontraído, confirmando seu status como ícone de estilo de vida, capaz de transformar um simples café da manhã de sábado em um momento de moda e inspiração.

Sou apaixonada por moda e estou sempre atenta às tendências que refletem nossa época. Adoro observar como as pessoas se vestem, por que o fazem e o que a moda revela sobre nós. Além das passarelas e das silhuetas, são as histórias que realmente me fascinam.
"Meu rosto está horrível": Após diversas cirurgias plásticas, Jessi Ngatikaura fala sobre seus arrependimentos.
Na praia, esta atriz de 56 anos exibe sua boa forma no México.

