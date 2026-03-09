"Meu rosto está horrível": Após diversas cirurgias plásticas, Jessi Ngatikaura fala sobre seus arrependimentos.

Jessi Ngatikaura, estrela do reality show "The Secret Lives of Mormon Wives", revelou que está vivendo um pesadelo após sua mais recente cirurgia plástica, a ponto de afirmar que seu rosto "está horrível" e que o procedimento "arruinou sua vida".

Jessi Ngatikaura está totalmente arrependida

Em um vídeo do TikTok , Jessi Ngatikaura explica que está "extremamente infeliz" com os resultados de sua última cirurgia, na qual gastou aproximadamente US$ 25.000. Ela confessa que sente que essa operação "arruinou [sua] vida" e "arruinou [sua] carreira", já que sua imagem é fundamental para seu trabalho diante das câmeras, em entrevistas e em atividades promocionais. A estrela de reality show, que ficou famosa após participar do programa "The Secret Lives of Mormon Wives" do Hulu, chega a dizer que se sente "assustadoramente horrível" na 5ª temporada, descrevendo um "rosto inchado", olhos que "parecem loucos" e uma aparência completamente diferente da que tinha na temporada anterior. "Meu rosto está horrível, concordo totalmente", insiste ela, explicando como essas mudanças a deixam "muito insegura".

Procedimentos mal compreendidos e efeitos colaterais severos a suportar.

Inicialmente, Jessi queria apenas uma blefaroplastia inferior para "corrigir o formato dos olhos". Por recomendação médica, ela explica que concordou em fazer também uma blefaroplastia superior e enxerto de gordura, sem realmente entender a abrangência do procedimento, suas consequências ou o período de recuperação. Agora, ela explica que não queria de fato a transferência de gordura, que "simplesmente seguiu uma sugestão" e se arrepende de não ter "feito mais perguntas".

Jessi Ngatikaura também alega que gordura foi adicionada aos seus lábios sem o seu consentimento, deixando-os "muito irregulares" e aumentando ainda mais o seu desconforto ao se olhar no espelho. Numa tentativa de "corrigir" o resultado, ela já usou Kybella para reduzir parte da gordura que a faz parecer "inchada", mas sem conseguir recuperar a sua aparência anterior.

Uma crise de confiança que se tornou uma lição de advertência.

Olhando para trás, Jessi Ngatikaura admite que estava "cega por seus problemas de autoconfiança" e que não conseguia mais enxergar o quão bonita já era antes das múltiplas cirurgias. Ela confessa que, ao rever a quarta temporada, pensa: "Eu era realmente boa, gostaria de ter percebido isso antes", uma constatação que a emociona tanto que ela chora em um vídeo.

Hoje, ela promete "não tocar mais no rosto, exceto para aplicar Botox" e aconselha seus seguidores a pensarem bem, pesquisarem bastante e darem tempo antes de se submeterem a cirurgias plásticas. "Não há problema em ser bonita do jeito que você é e alcançar um nível de confiança em que você não sinta mais necessidade de mudar nada", conclui, transformando sua experiência dolorosa em um alerta para aqueles que possam ser tentados a seguir o mesmo caminho.

Além de sua experiência pessoal, o depoimento de Jessi Ngatikaura destaca as pressões estéticas que podem afetar figuras públicas, mas também muitas mulheres em seu cotidiano. Sua história nos lembra que a busca pela "perfeição" pode, por vezes, mascarar uma profunda falta de autoconfiança, que a cirurgia nem sempre resolve.