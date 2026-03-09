Ester Expósito causa alvoroço online com um vestido bordado com centenas de pincéis.

Léa Michel
@ester_exposito/Instagram

No prestigiado Jantar de Gala do Louvre, a atriz e modelo espanhola Ester Expósito cativou a todos ao desfilar no tapete vermelho com uma criação verdadeiramente "surpreendente": um vestido de tule bordado com centenas de pincéis. Concebido como uma verdadeira obra de arte, este modelo faz parte de uma série de cinco peças de alta-costura inspiradas no Museu do Louvre, que combinam ousadia, elegância e uma homenagem à criação artística em todas as suas formas.

Uma homenagem à arte e à moda.

Este vestido, chamado "Vestido de Malha Bordada com Pincéis", simboliza a interseção entre moda e belas artes. Cada pincel costurado à mão evoca a obra de artistas consagrados pelo Louvre, transformando a peça em uma metáfora viva da criatividade. A combinação do tule com a textura dos pincéis cria um efeito visual impressionante, algo entre uma pintura e uma escultura têxtil.

Os internautas foram conquistados.

Rapidamente, as imagens de Ester Expósito incendiaram as redes sociais, principalmente o Instagram, onde a atriz compartilhou diversas fotos do seu look. Os internautas elogiaram a ousadia e a sofisticação da produção, alguns chamando-a de "uma obra de arte por si só". Entre admiração, curiosidade e inspiração, o vestido provocou um verdadeiro frenesi, confirmando ainda mais o status da jovem atriz como ícone fashion.

Ao escolher um vestido bordado com pincéis para o Jantar de Gala no Louvre, Ester Expósito transformou seu look em uma vibrante homenagem à criação artística. Mais do que uma simples peça de roupa, ela fez uma declaração: a de uma geração que une arte, modernidade e audácia nos maiores palcos culturais do mundo.

"Eu não via meu corpo como as outras pessoas": a confissão de uma estrela dos anos 90.
Em estilo gótico, a filha de Madonna atrai todos os olhares.

