Em estilo gótico, a filha de Madonna atrai todos os olhares.

Anaëlle G.
@madonna/Instagram

Com apenas 29 anos, Lourdes Leon, modelo e musicista conhecida pelo nome artístico Lolahol, demonstrou mais uma vez sua ousadia e senso de estilo. Durante o desfile de Ann Demeulemeester, realizado na Semana de Moda de Paris, a filha de Madonna chamou a atenção com um vestido preto dramático – uma peça que evoca um romantismo sombrio.

Uma estética nitidamente gótica

A criação, à altura da reputação da casa de moda belga Ann Demeulemeester, apresentava recortes esculturais e detalhes metálicos. O tecido revelava uma marcante tatuagem de dragão na coxa, adicionando um toque ainda mais rebelde ao visual. Conhecida por seu estilo vanguardista, Lourdes parece cultivar uma estética gótica chique, mesclando referências punk com sensualidade refinada.

Seus cabelos negros e lisos, a maquiagem discreta e a pele radiante contrastavam com o impacto visual da roupa, criando um equilíbrio magistral entre naturalidade e teatralidade. Essa aparência é coerente com sua imagem: uma artista independente que, embora siga os passos da mãe, está trilhando seu próprio caminho tanto na moda quanto na música, rejeitando qualquer forma de conformidade.

Uma estrela em ascensão no cenário da moda.

Tendo já participado em campanhas para Marc Jacobs e Mugler, Lourdes Leon consolida-se como uma estrela em ascensão no estilo contemporâneo. Presente também no desfile da Saint Laurent alguns dias antes, ela confirma o seu lugar entre as personalidades mais observadas desta Semana da Moda. A sua capacidade de combinar força, sensualidade e vanguarda cativa fotógrafos e designers, firmando-a como uma nova musa da moda experimental.

Com este look criado por Ann Demeulemeester, Lourdes Leon prova que herdou não só o carisma da mãe, como também a sua audácia. Combinando uma atitude gótica com uma elegância assertiva, ela personifica uma geração que defende a sua liberdade criativa.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sou apaixonada por moda e estou sempre atenta às tendências que refletem nossa época. Adoro observar como as pessoas se vestem, por que o fazem e o que a moda revela sobre nós. Além das passarelas e das silhuetas, são as histórias que realmente me fascinam.
